Quantic Dream staje się niezależnym studiem i wydawcą. Firma informuje o zmianach

Quantic Dream to francuskie studio, które znane jest przede wszystkim z "interaktywnych filmów", takich jak Detroit: Become Human, Heavy Rain czy Beyond: Dwie Dusze. Deweloperzy przez wiele lat związani byli z Sony i tworzyli produkcje na wyłączność konsol tego japońskiego producenta, jednak w ubiegłym roku trzy wspomniane przed momentem produkcje pojawiły się także na pecetach, a konkretnie na platformie Epic Games Store. Teraz twórcy informują o kolejnych istotnych zmianach: przechodzą na self-publishing, co oznacza, że zajmą się nie tylko tworzeniem gier, ale też będą samodzielnie wydawać swoje dzieła. To zaś oznacza, że będą one mogły pojawiać się na wszystkich platformach.

We wpisie z okazji 23. urodzin firmy, który pojawił się na oficjalnej stronie studia, możemy przeczytać, że na taki krok zdecydowano się m.in. po to, by podejmować w pełni niezależne decyzje i przygotować się na kolejną generację konsol. Quantic Dream planuje też pomagać innym deweloperom, by ci mogli w pełni wykorzystywać i rozwijać swoje talenty.

To coś więcej niż ewolucja - to transformacja. Robimy to by zachować naszą wolność i niezależność, kontynuować pracę nad innowacyjnymi i jeszcze bardziej ambitnymi projektami, by podejmować większe wyzwania i tworzyć to, czego nikt się nie spodziewa. Quantic Dream nigdy nie będzie po prostu kolejnym studiem. Chcemy zmierzyć się z nowymi wyzwaniami, podtrzymywać nasze pasje i wierzyć w ideę tworzenia gier, które są inne - czytamy na stronie studia.

Warto przypomnieć jeszcze, że na początku roku Quantic Dream informowało, że nadchodzące 12 miesięcy będzie dla nich bardzo ekscytujące i studio planuje kilka niespodzianek. Przejście na self-publishing to prawdopodobnie jedna z nich.