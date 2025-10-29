Reklama
Pozycja obowiązkowa dla fanów Quentina Tarantino. Seria będzie mieć 10 tomów

Quentin Tarantino to jeden z najbardziej znanych reżyserów na świecie. Teraz jego bogata filmografia doczeka się serii 10 książek od Insight Editions. Pierwsze na ruszt trafi Pewnego razu... w Hollywood z 2019 roku. To jego ostatnia produkcja, która trafiła do kin. A co potem?
Paulina Guz
Tagi:  quentin tarantino 
Zdjęcia z książki The Making of Quentin Tarantino’s ‘Once Upon a Time… in Hollywood Insight Editions
The Making of Quentin Tarantino’s ‘Once Upon a Time… in Hollywood ukaże kulisy powstawania ostatniego filmu Quentina Tarantino. Będzie pełna licznych wywiadów z obsadą i ekipą filmową. Leonardo DiCaprio, Margot Robbie i Al Pacino to tylko kilka gwiazd, które wypowiedziały się na potrzeby książki. Pojawią się w niej także ekskluzywne zdjęcia zza kulis z kolekcji Tarantino i Sony Pictures.

Autorem książek jest Jay Glennie. Z Quentinem Tarantino połączyła go wspólna miłość do nagrodzonego Oscarem filmu Łowca jeleni z 1978 roku. Obaj są kinomaniakami. Reżyser ponoć sam mu zaproponował, że jeśli kiedyś chciałby wziąć na tapet jego twórczość, ma zadzwonić. Ponoć bardzo podobały mu się też wcześniejsze książki Glenniego.

Poniżej możecie zobaczyć, jak wygląda książka The Making of Quentin Tarantino’s ‘Once Upon a Time… in Hollywood:

Książka "The Making of Quentin Tarantino’s ‘Once Upon a Time… in Hollywood" - okładka

Książka "The Making of Quentin Tarantino’s ‘Once Upon a Time… in Hollywood" - okładka
Insight Editions
Seria obowiązkowa dla fanów Tarantino

Cała seria wydaje się pozycją obowiązkową dla fanów Quentina Tarantino. Jay Glennie zamierza zanurzyć się głęboko w twórczość filmowca. Przeprowadził wiele wywiadów z największymi gwiazdami, jak i również osobami zza kulis, które mogą nie być znane widzom, by pokazać, jak nakręcenie tych filmów wyglądało „od kuchni”. Możemy się spodziewać się też nieznanych dotąd smaczków z planu i nowych zdjęć. 

Poza tym możliwe, że w przyszłości Glennie zdoła wyciągnąć z Tarantino więcej szczegółów na temat jego nowego filmu, który ma być wisienką na torcie bogatej kariery reżysera Na razie jednak pisarz twierdzi, że to plan na potem i będzie o tym myślał, gdy skończy omawianie jego dotychczasowych produkcji. 

Quentin Tarantino - kariera reżysera

Quentin Tarantino zdobył dwa Oscary w kategorii Najlepszy scenariusz oryginalny za filmy Django i Pulp Fiction. Akademia przyznała mu także trzy nominacje za Pewnego razu... w Hollywood i dwa dla Bękartów wojny. Oprócz tego ma na koncie między innymi trzy Złote Globy i dwie nagrody BAFTA. Nie tylko jednak krytycy, ale również widzowie, doceniają jego twórczość. To nie produkcje artystyczne, które trafiają tylko do wąskiego grona widzów festiwalowych, ale zazwyczaj hity na światową skalę. Kill Bill, Pulp Fiction czy chociażby Django na stałe weszły do kanonu popkultury.

Źródło: Variety

