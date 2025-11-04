Rachel Zegler broni Śnieżki: „Była numerem 1 w streamingu”

fot. Disney

Rachel Zegler w trakcie wywiadu dla Glamour wypowiedziała się na temat Śnieżki. To aktorski remake klasycznej bajki Disneya, w którym grała główną rolę. Było jednak wokół niego, a także samej aktorki, wiele kontrowersji, a ostatecznie film nie zarobił na siebie w kinach. Teraz jednak emocje trochę opadły, także u gwiazdy widowiska. Zegler przyznała, że widziała produkcję kilka razy i ma wobec niej ciepłe uczucia, mimo wszystko.

Kocham ten film. Widziałam go kilka razy. Był numerem jeden na Disney+ w streamingu, więc wiem, że był celebrowany. To, co wyniosłam z tego doświadczenia, to fakt, że naprawdę musisz czerpać garściami z tego uczucia, gdy jest dobrze, by pamiętać, że jest to możliwe, gdy jest źle. Dla mnie najpiękniejszą rzeczą w Evicie – poza wszystkimi wspaniałymi ludźmi, których spotkałam i całą wspaniałą pracą, którą wykonujemy – jest to, że nigdy nie myślałam, że mogę być częścią czegoś tak celebrowanego. Nauczono mnie wierzyć, że nigdy nie będę.

Czy Śnieżka była klapą?

Śnieżka była jedną z największych porażek komercyjnych i artystycznych Disneya, jeśli chodzi o aktorskie wersje znanych klasyków. Zarobiła trochę ponad 205 milionów dolarów na świecie przy budżecie wynoszącym około 270 milionów dolarów. Choć review bombing ewidentnie miał miejsce – czyli masowe wystawianie filmowi najniższej oceny w dniu premiery – to nie da się ukryć, że po pierwsze widowisko nie przyciągnęło dużo widzów do kina, a po drugie, nawet przesuwając na bok kwestie kontrowersyjnego castingu, sama jakość, od tanio wyglądających kostiumów po krasnoludki z CGI, zostawiała wiele do życzenia.

Z jednej strony, niektórzy mogą zareagować na słowa Rachel Zegler uniesieniem brwi, ponieważ nawet teraz trudno powiedzieć, że Śnieżka jest celebrowana, jak to ujęła. Z drugiej strony, gdyby narzekała na film albo go krytykowała, prawdopodobnie internauci także nie byliby z tego zadowoleni. Przede wszystkim jednak wydaje się, że aktorka zostawiła ten rozdział za sobą. Zebrała masę pochwał za swoje ostatnie role w sztukach Evita i Romeo + Juliet. Skupia się na Brodwayu i zbiera pozytywne recenzje. Czas pokaże, co się stanie, gdy znów zobaczymy ją na dużym ekranie.

