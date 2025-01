fot. Ubisoft

W sieci pojawił się nowy materiał z rozgrywki z Assassin's Creed Shadows, czyli nadchodzącej odsłony popularnego cyklu, która tym razem zabierze graczy do Japonii. Skupia się on na eksploracji, która będzie w istotny sposób różnić się od tego, co było w poprzedniczkach.

Na kanale JorRaptor można obejrzeć trwające niemal 9 minut wideo. Widzimy w nim między innymi, jak Naoe przemierza Japonię na grzbiecie konia, a także wspina się na wieżę w celu dokonania synchronizacji. Proces ten nie będzie odkrywał jednak fragmentu mapy, a jedynie oznaczał interesujące miejsca w okolicy.

We wpisie opublikowanym na oficjalnej stronie Assassin's Creed Shadows ujawniono, że twórcy tym razem nie zamierzają prowadzić graczy za rękę. Wygląda na to, że o wszędobylskich znacznikach możemy zapomnieć, a informacja o położeniu interesujących miejsc będzie nagrodą dla gracza.

Nie chcieliśmy za bardzo trzymać graczy za rękę z wszystkimi ikonami i znacznikami. Zależało nam na stworzeniu otwartego świata, gdzie informacja jest kluczem i pewnego rodzaju nagrodą - wyjaśnia reżyser, Charles Benoit.

Assassin's Creed Shadows - premiera gry 20 marca na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S.