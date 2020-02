Raid - remake indonezyjskiego hitu nie powstanie? Joe Carnahan komentuje

Raid w reżyserii Garetha Evansa miał swoją premierę w 2011 roku i zachwycił świat. Szybko został uznany przez krytyków za jeden z najlepszych filmów akcji w historii. Kultowość jedynie potwierdził sequel, którego jakość była jeszcze lepsza się polepszyła. W 2011 roku również Hollywood szybko ogłosiło, że nabyło prawa do zrobienia amerykańskiego remake'u, a Joe Carnahan został zatrudniony do napisania scenariusza w 2017 roku.

I to właśnie Carnahan twierdzi, że scenariusz, który napisał nie zostanie zrealizowany jako remake Raid, ponieważ jest to jego oryginalna historia i będzie promowana jako taka. W jego wizji grupa policjantów nie wchodzi do budynku bandytów i mają oni zostać zaatakowani w drodze na miejsce. Jego zdaniem to naprawdę historia o braciach, która bardzo różni się od Raidu.

Scenarzysta dodał, że prowadzone są negocjacje z wielką gwiazdą, by zagrała główną rolę. Inny aktor według niego podpisał kontrakt na rolę czarnego charakteru.

Wygląda na to, że Carnahan chce zrealizować oryginalny film akcji. Nie wiadomo, czy XYZ Films, którzy mają prawa do remake'u, planują go stworzyć z kimś innym. Wygląda na to, że projekt umarł.