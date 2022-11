Nowy Rambo - Sylvester Stallone zapowiada. Jest pomysł na ważną postać

fot. Lionsgate

Pomimo tego, że Rambo 5: Ostatnia krew okazał się klapą finansową i artystyczną, producenci myślą jednak o... sequelu. Pomysł na prequel, który przez jakiś czas był rozważany, został wyrzucony do kosza. Według Sylvestra Stallone'a producenci mają wizję na nową kontynuację.

Rambo 6 powstanie?

W rozmowie z The Hollywood Reporter Stallone uważa, że film przedstawi nowego, współczesnego Rambo, a cała historia będzie opierać się na motywie przekazania pałeczki nowej postaci przez tę kultową. On zaś chciał zrobić prequel o młodym Rambo w Wietnamie, by pokazać, jak jego postać stała się tym, kogo wszyscy znają, ale ta wizja nie jest już brana pod uwagę.

- Chcą zrobić współczesną historię, w której będę przekazywać pałeczkę nowej postaci. Są coraz bliżej jej realizacji.

Rambo 6 na ten moment nie został oficjalnie ogłoszono i nie ma jeszcze zielonego światła na realizację. Szczegółów wizji zasugerowanej przez Sylvestra Stallone'a też nie ujawniono.