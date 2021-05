Ramówka ABC na sezon 2021/22. Jakie nowe seriale trafią na antenę?

fot. materiały prasowe

ABC to kolejna amerykańska telewizja, która zaprezentowała pełną ramówkę na nadchodzący sezon jesienny 2021/2022. W tym roku nie zabraknie nowych seriali oraz tych powracających z nowymi sezonami. Dodatkowo Craig Erwich z ABC w rozmowie z portalem Deadline zdradził nieco szczegółów na temat seriali z serii Black-ish oraz powrotu do Współczesna rodzina w formie kontynuacji lub spin-offa. W przypadku tego pierwszego, wszelkie nowe pomysły zależą od Kenya Barrisa i stacja jest otwarta na kolejne jego pomysły, gdy takie się pojawią. Jeśli zaś chodzi o Modern Family - nie ma na razie żadnych planów, aby powrócić do tej marki.

Stacja ABC wciąż poddaje ocenie inne ze swoich seriali, które nie otrzymały jeszcze zamówienia. Wśród nich jest m.in. National Parks Investigation od Kevina Costnera. Potwierdził to w rozmowie z Deadline właśnie Craig Erwich. Dotyczy to także seriali Triage oraz Epic. Erwich powiedział, że dramat kryminalny Costnera nadal jest poddawany postprodukcji, zaś antologia Epic jest wciąż w produkcji.

Na kolejne sezony odnowiono Chirurgów, Goldbergowie i Czarno to widzę. Erwich zdradził, że wciąż mocno wierzą w markę Chirurgów i nie zamierzają na razie kończyć z serialem. Ten doczeka się 18. sezonu, co naprawdę robi wrażenie. Kontynuowanie marki tyczy się także spin-offów. Poniżej prezentujemy tytuły, które pojawią się w ramówce jesienią i podczas tzw. midseason.

Jesienią wychodzą: The Good Doctor, The Bachelorette, nowość Queens, Goldbergowie, nowosć The Wonder Years, The Conners, Home Economics, A Million Little Things, Jednostka 19, Grey’s Anatomy, Big Sky, Shark Tank, Rekrut. Za to w midseason pojawią się nowe seriale: Women of the Movement, Abbott Elementary i Maggie.