Ranking najgorszych blockbusterów. Kiedy kasa się zgadza, ale krytycy są na nie

Portal Rotten Tomatoes, gromadzący opinie krytyków filmowych, przygotował zestawienie najbardziej kasowych superprodukcji, które jednocześnie okazały się artystycznymi rozczarowaniami. W rankingu znajdziecie filmy, które przyciągnęły do kin miliony widzów i osiągnęły ogromne wyniki finansowe, lecz pod względem jakości nie zachwyciły. To klasyczne „popcorniaki” – widowiska stworzone głównie po to, by bawić i zarabiać, ale które nie zapisały się na dłużej w pamięci widzów.

Każdy z nas dobrze zna takie filmy. Niejeden raz daliśmy się skusić sprytnemu marketingowi i ciekawości, kupując bilet do kina, by po seansie wyjść z poczuciem rozczarowania i stwierdzeniem, że dawno nie widzieliśmy czegoś tak słabego. A jednak takie produkcje są nieodłączną częścią kinematografii – to właśnie one przynoszą wytwórniom ogromne zyski, które później mogą zostać przeznaczone na realizację ambitniejszych projektów. Zapraszamy do przejrzenia naszej galerii. Z pewnością znajdziecie w niej filmy, które dobrze kojarzycie, a może nawet swoje małe guilty pleasures.

Ranking najsłabszych blockbusterów

60. G.I. Joe: Odwet Rotten Tomatoes: 29%

Najgorsze filmy mamy już za sobą. Teraz czas na zestawienie pełne perełek. W poniższym zestawieniu znajdziecie najlepsze produkcje z nostalgicznego okresu - lat 80.

Ranking najlepszych filmów z lat 80. Miejsca 100-41

Pierwsza część zestawienia za nami, a tam Szklana pułapka, Predator, E.T. i Terminator. Obrazy, które bez dwóch zdań noszą miano kultowych. To właśnie te obrazy kształtowały współczesną popkulturę. Są też przedstawiciele poważniejszego, artystycznego kina. To właśnie wtedy reżyserzy tacy jak Terry Gilliam, Wim Wenders czy Pedro Almodóvar stworzyli swoje najważniejsze produkcje. Czas na finałową czterdziestce. Domyślacie się już, kto znajdzie się na miejscu pierwszym?

Ranking najlepszych filmów z lat 80. Miejsca 40-1