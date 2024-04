Ranking najlepszych filmów studia A24. Wszystko wszędzie naraz nisko, bajka pokonuje kultowe horrory

Fot. Materiały prasowe

Rotten Tomatoes udostępniło aktualny ranking najlepszych filmów studia A24. Zostały uporządkowane na podstawie wyniku na Tomatometerze, który wyraża średnią ocen profesjonalnych krytyków. My zebraliśmy dla was w poniższej galerii ścisłe TOP 50.

Wyniki mogą was zaskoczyć. Do pierwszej pięćdziesiątki nie dostały się takie głośne horrory jak Midsommar. W biały dzień i Dziedzictwo. Hereditary, a nagrodzony dwoma Oscarami Wieloryb zajął dopiero 109. miejsce. Za to Wszystko wszędzie naraz, nagrodzone aż siedmioma nagrodami Akademii Filmowej, znalazło się daleko poza podium, a dokładnie na 19. miejscu.

W rankingu wysokie miejsca zajęły za to Lady Bird w reżyserii Grety Gerwig, która zeszłego lata dała nam hit Barbie, bajka Marcel Muszelka w różowych bucikach i dramat Minari. Jeśli chodzi o horrory, z których znane jest studio A24, w pierwszej pięćdziesiątce znalazły się Pearl, X, Mów do mnie i Saint Maud.

TOP 50: Ranking najlepszych filmów studia A24

Przy każdym filmie podaliśmy procent pozytywnych krytyków.