Colin Farrell wspomina Raport mniejszości. Zakrapiane urodziny, 46 dubli i wściekły Tom Cruise

Colin Farrell na początku XXI wieku zmagał się z problemami z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Nie jest to żadna tajemnica, a znanemu aktorowi udało się wyjść z nałogu. Nie obyło się jednak bez problemów po drodze. Aktor w rozmowie ze Stephenem Colbertem w jego wieczornym programie opowiedział o sytuacji z planu Raportu mniejszości, w którym grał u boku Toma Cruise'a. Jego brak profesjonalizmu nie spodobał się gwieździe Mission: Impossible.
Scenariusz Batmana 2 "to arcydzieło swojego gatunku". TEN film DCU powinien powstać
Aktor po dotarciu na miejscu poprosił tylko o więcej alkoholu i paczkę papierosów, żeby się pozbierać po poprzedniej nocy, ale to nie wystarczyło.
Raport mniejszości został świetnie oceniony przez krytyków i widownię - kolejno 89% i 80% w serwisie Rotten Tomatoes. Film Stevena Spielberga zarobił łącznie ponad 358 mln dolarów na całym świecie.
10 najlepszych filmów Colina Farrella
Źródło: variety.com