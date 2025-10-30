Reklama
Colin Farrell wspomina Raport mniejszości. Zakrapiane urodziny, 46 dubli i wściekły Tom Cruise

Colin Farrell po latach opowiedział o najgorszej sytuacji z planu, jaką miał w całej swojej karierze. Chodzi o film Raport mniejszości, w którym grał u boku Toma Cruise'a. Aktor zmagał się wówczas z problemami osobistymi. Co dokładnie się stało?
Wiktor Stochmal
Tagi:  Raport mniejszości 
Raport mniejszości fot. 20th Century Fox
Colin Farrell na początku XXI wieku zmagał się z problemami z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Nie jest to żadna tajemnica, a znanemu aktorowi udało się wyjść z nałogu. Nie obyło się jednak bez problemów po drodze. Aktor w rozmowie ze Stephenem Colbertem w jego wieczornym programie opowiedział o sytuacji z planu Raportu mniejszości, w którym grał u boku Toma Cruise'a. Jego brak profesjonalizmu nie spodobał się gwieździe Mission: Impossible.

Scenariusz Batmana 2 "to arcydzieło swojego gatunku". TEN film DCU powinien powstać

Jednym z najgorszych dni, jaki miałem na planie filmowym był podczas kręcenia Raportu mniejszości. 31 maja były moje urodziny, a my byliśmy w trakcie zdjęć. Próbowałem ubłagać u ekipy, żeby dali mi wolne. Przypominam - film za 120 mln dolarów. Noc przed tym zrobiłem dużo głupich rzeczy. Po tym położyłem się do łóżka, a obudził mnie telefon od kierowcy. Byłem spóźniony już dziesięć minut na plan.

Aktor po dotarciu na miejscu poprosił tylko o więcej alkoholu i paczkę papierosów, żeby się pozbierać po poprzedniej nocy, ale to nie wystarczyło.

Nie byłem w stanie powiedzieć jednej z kwestii. Do dziś ją pamiętam. To była kwestia rozpoczynająca scenę. Pamiętam, że ekipa do mnie podchodziła i pytała: "Chcesz wyjść i się przewietrzyć?" Myślałem sobie wtedy, że jeśli wyjdę i to zrobię, to będzie na mnie większa presja, żeby potem było lepiej, więc się nie zgodziłem. Zrobiliśmy 46 dubli. Tom [Cruise] nie był szczęśliwy z tego powodu. Kocham go, ale był bardzo nieszczęśliwy!

Raport mniejszości został świetnie oceniony przez krytyków i widownię - kolejno 89% i 80% w serwisie Rotten Tomatoes. Film Stevena Spielberga zarobił łącznie ponad 358 mln dolarów na całym świecie.

Źródło: variety.com

