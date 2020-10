Na planie jakiego filmu radzą sobie najlepiej z koronawirusem? Oto produkcje wstrzymane i wznowione

Materiały prasowe

Vikings: Valhalla wznawia produkcję w Irlandii. Jakiś czas temu wstrzymano produkcję po pozytywnym wyniku na koronawirusa jednej z osób pracujących przy produkcji. Po powtórzonym teście okazało się, że wcześniejszy wynik był fałszywy i produkcja mogła zostać wznowiona. Zdjęcia do serialu Netflixa powstają w Ashford Studios. Przypomnijmy, że Vikings: Valhalla jest czymś w rodzaju kontynuacji popularnego serialu Wikingowie. Przedstawi historię rozgrywającą się 100 lat po zakończeniu wydarzeń z oryginalnego serialu.

Z kolei Ekipa serialu The Falcon and the Winter Soldier udała się do Pragi w celu dokończenia pozostałych zdjęć. Mamy tego potwierdzenie za sprawą fotek z planu. W Pradze przygotowano kilka lokalizacji przypominających dokładnie te, które widziano przed przerwaniem zdjęć. Jest też miejsce wystylizowane na kraj na Bliskim Wschodzie. Czyżby Praga miała także zostać wykorzystana jako jeden z krajów arabskich? Zobaczcie:

Wznowiono także prace na planie serialu Legends of Tomorrow. Na potwierdzenie tego stanu rzeczy, kilka osób z obsady udostępniło zdjęcie w maseczkach. Są na nim Matt Ryan, Olivia Swann, Dominic Purcell, Shayan Sobhian i Tala Ashe. Premiera 6. sezonu zaplanowana jest na wiosnę 2021 roku.

Młody Sheldon jest z kolei serialem, który został ponownie wstrzymany. Wszystko przez wykrycie pozytywnego wyniku na obecność koronawirusa u członka ekipy. Serial stacji CBS wznowił zdjęcia do 4. sezonu pod koniec września. Według nowych procedur musi zostać jednak ponownie wstrzymany do 12 października. Zdjęcia powstają w Los Angeles, ekipa na razie została odesłana do domu.

Mission: Impossible 7 od września realizuje zdjęcia w Norwegii. Na koniec zatem warto przytoczyć przykład produkcji, która od wznowienia radzi sobie bez żadnych przypadków zakażeń koronawirusem. Inne duże hity m.in. Batman i Jurassic World: Dominion, musiały zmagać się z pozytywnymi wynikami. W przypadku Mission: Impossible 7 wszystko przebiega pomyślnie. Sigmund Elias Holm, który dba o pilnowanie protokołów i wytycznych powiedział w wywiadzie dla Variety, że nie da się upilnować całego personelu i mogą zdarzać się przypadki zakażeń. To jednak, co należy do jego obowiązków, to wczesne wykrywanie i dbanie o zachowanie dystansu społecznego i zapewnienie sterylnych warunków pracy. Wygląda zatem na to, że ekipie Mission: Impossible 7 wychodzi ta sztuka na razie najlepiej.

Ontario zamyka kina oraz inne firmy na 28 dni w związku ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem. Ontario jest prowincją Kanady, która jest najludniejszą i najprężniejszą ekonomicznie częścią kraju. Zamknięcie kin w tym regionie będzie zatem kolejnym dotkliwym ciosem dla branży filmowej. Przypomnijmy, że kina w Nowym Jorku i Los Angeles wciąż są zamknięte, zatem Ontario stanowiło jeden z ważniejszych regionów jeśli chodzi o potencjalne zyski z Ameryki Północnej. Prócz kin zamknięto także siłownie, restauracje oraz hale sportowe.