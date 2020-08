Ratchet & Clank: Rift Apart - gameplay zobaczymy na targach Gamescom 2020

SIE

W trakcie czerwcowego wydarzenia poświęconego grom zmierzającym na PS5 ujawniono, że na tę platformę trafi Ratchet & Clank: Rift Apart, kolejna odsłona serii trójwymiarowych platformówek z sympatycznym duetem bohaterów. Efektowny zwiastun pokazywał świetną oprawę graficzną, a także bardzo płynne przechodzenie pomiędzy różnymi lokacjami, co mialo pokazywać moc dysku SSD w nowej konsoli Sony. Już wkrótce pojawi się okazja, by raz jeszcze to zobaczyć - tym razem na konkretnym materiale z rozgrywki.

Geoff Keighley poinformował na swoim Twitterze, że na targach Gamescom 2020, a konkretnie w ramach Opening Night Live, swoistej "ceremonii otwarcia", zobaczymy gameplay z Ratchet & Clank: Rift Apart. Tym razem ma być to dłuższy i bardziej rozbudowany materiał.

https://twitter.com/geoffkeighley/status/1298259141052338176

Targi Gamescom 2020 rozpoczną się już 27 sierpnia. Tym razem całe wydarzenie, z uwagi na pandemię koronawirusa, odbędzie się wyłącznie w formie cyfrowej. Gracze będą mogli śledzić wszystkie zapowiedzi i nowości dzięki internetowym transmisjom.