The Lord of the Rings: Gollum postawi na skradanie. Nowe informacje o grze

Daedalic Entertainment

Na pokaz rozgrywki z gry The Lord of the Rings: Gollum jeszcze poczekamy. Może zobaczymy go na targach Gamescom, które mają odbyć się w tym miesiącu. Niemniej ekipa odpowiedzialna za tytuł dzieli się informacjami na temat elementów gameplayu.

Twórcy mówią wprost, że kluczem do sukcesu będzie skradanie, a w grze niemal całkowicie zabraknie bezpośredniej walki. Przeciwników najlepiej będzie eliminować z zaskoczenia, po cichu - w innym wypadku Gollum może być w sporym niebezpieczeństwie...

W działaniu z ukrycia pomocne będą pewne aktywności, które odwrócą uwagę przeciwników i stworzą swego rodzaju "furtkę", którą może wykorzystać tytułowy bohater, by szybko przemieścić się w bezpieczne miejsce.

Gra ma zaoferować też wybory, które zdefiniują dalszą rozgrywkę, pojawi się tu także system moralności. Wpływ na rozgrywkę będzie miała też podwójna osobowość Golluma - zawsze jedna będzie dominowała na drugą. To zaś ma przełożyć się na zachowanie postaci, jej ruchy czy umiejętności.

Studio Daedalic z premierą celuje w bliżej nieokreślony termin w przyszłym roku. W The Lord of the Rings: Gollum zagramy na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X.