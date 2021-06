Ratchet & Clank: Rift Apart wygląda olśniewająco! Oto premierowy zwiastun gry

SIE

Już dziś, 11 czerwca, na konsoli PlayStation 5 debiutuje produkcja Ratchet & Clank: Rift Apart autorstwa studia Insomniac Games. Najnowsza gra z serii liczącej sobie niemal dwie dekady zabierze graczy w międzywymiarową przygodę z parą sympatycznych bohaterów: Lombaksa Ratcheta i robota Clanka. Tym razem jednak przyjaciołom stojącym na straży porządku w całej galaktyce, towarzyszyć będą dwie nowe postacie.

Najnowsza produkcja na wyłączność PS5 już podbiła serca recenzentów, a przez wielu nazywana jest prawdziwym system-sellerem dla urządzeń japońskiej firmy. Czy rzeczywiście tak jest? O tym będzie musiał zdecydować każdy już po zapoznaniu się z tym tytułem. Nie ulega jednak wątpliwością, że Rift Apart to jedna z najładniejszych gier, jakie do tej pory pojawiły się nie tylko na PS5, ale i konsolach w ogóle. Możecie o tym przekonać się już teraz, oglądając premierowy zwiastun.