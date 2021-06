Ratchet & Clank: Rift Apart - jak wypada nowa gra na PS5? Recenzje stawiają sprawę jasno

SIE

Już 11 czerwca na rynku zadebiutuje Ratchet & Clank: Rift Apart, przez wielu uznawany tak naprawdę za pierwszą dużą i w pełni nową grę na wyłączność PlayStation 5. Oczekiwania były więc spore, ale wygląda na to, że o jakość tej produkcji nie trzeba się obawiać. Z przedpremierowych recenzji wyłania się bowiem obraz dzieła w każdym calu dopracowanego i w pełni pokazującego moc nowej generacji konsol.

Krytycy zgodnie przyznają, że Rift Apart dogoniło seriale i filmy animowane pod względem poziomu oprawy i robi ona ogromne wrażenie od początku do końca. Chwalony jest też superszybki dysk SSD konsoli PS5, który wreszcie jest należycie wykorzystywany. Nie uświadczymy tutaj długich ekranów ładowania, a podróżowanie między różnymi wymiarami odbywa się błyskawicznie. Rozgrywka to w dużej mierze to samo, co znamy z poprzednich odsłon cyklu, ale tak naprawdę nikt nie uznaje tego za wadę, bo połączenie walki, elementów platformowych i szalonych, bardzo kreatywnych broni sprawia dużo frajdy.

Średnia ocen zebranych przez serwis Opencritic to 89/100 na podstawie 97 recenzji. Tak prezentują się wybrane noty od zachodnich mediów:

IGN - 9/10

Eurogamer - rekomendacja

GamesRadar+ - 5/5

GameSpot - 9/10

Destructoid - 9/10

Game Revolution - 9/10

VG247 - 5/5

GamesBeat - 5/5

Pamiętajcie również, że więcej na temat Ratchet & Clank: Rift Apart dowiecie się też z naszej recenzji.