Ratchet & Clank: Rift Apart może otrzymać swój zestaw z konsolą PS5

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

W sieci pojawił się materiał z jednego z francuskich sklepów, na którym widzimy ofertę sprzedaży konsoli PS5 wraz z grą Ratchet & Clank: Rift Apart. Nie jest to zestaw przygotowany przez sklep, jakich wiele także w Polsce, ale oficjalny bundle pack prosto od Sony. Gdyby informacja okazała się prawdą, byłby to pierwszy taki pakiet od PlayStation w tej generacji.

Zestaw, który pojawił się w ofercie francuskiego elektromarketu Boulanger wyceniony został na 570 euro, podczas gdy cena samej konsoli we Francji wynosi 499 euro. Widać więc, że osoby, gra w pakiecie z konsolą nie doczekała się żadnej obniżki ceny.

INFO StationOfPlay ! La PS5 aura bien son pack avec #RatchetAndClank ce 11/06 (comme je vous l'ai annoncé auparavant) ! Le prix devrait tourner autour de 569,99€ ! Le jeu semble être en version physique à l'intérieur du bundle !

Ventes à venir ici ► https://t.co/FcUizSfZ2m https://t.co/lf4ImVEuYb pic.twitter.com/8b264gegCp — StationOfPlay (@StationOfPlay) June 7, 2021

Dziwić i zastanawiać też może, że podobne zestawy nie pojawiły się nigdzie indziej, przynajmniej do tej pory. Samo Sony również nie potwierdziło, ani też nie zdementowało tych informacji. Do premiery gry pozostało niewiele czasu, bo debiutuje ona rynku już 11 czerwca, a więc japońskiej firmie nie pozostało zbyt wiele czasu na odniesienie się do tych rewelacji.

Samą grę natomiast warto kupić nawet bez zestawu z PS5. Dlaczego? Wyjaśniamy w naszej recenzji najnowszych przygód Ratcheta i Clanka.