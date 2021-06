Sly Cooper powróci? Tweet twórców Ratchet & Clank: Rift Apart rozbudził nadzieje fanów

fot. SIE

Seria Sly Cooper swego czasu cieszyła się sporą popularnością, a jej główny bohater uznawany był za jedną z maskotek konsol PlayStation. Mimo tego, od 2013 roku nie dostaliśmy żadnej nowej produkcji z szopem-złodziejem w roli głównej. Niektórzy mają jednak nadzieję, że wkrótce się to zmieni i Sly powróci na PS5. Podejrzenia te wynikają z... tweeta, który opublikowany został na profilu Insomniac Games, czyli autorów serii Ratchet & Clank.

Insomniac Games pokazało zrzut ekranu, który przedstawia jedną z międzywymiarowych szczelin, do której wskakuje właśnie Sly Cooper. To jednocześnie promocja nadchodzącego Rift Apart, jak i pokaz broni, która pozwoli bohaterom na przyzywanie przedmiotów czy postaci z innych gier dostępnych na PlayStation i nie tylko. Wśród nich, poza charakterystycznym szopem, znalazł się także samochód z Uncharted 4, jedna z maszyn z gry Horizon: Zero Dawn, a nawet... Warbot z Sunset Overdrive, czyli innej gry Insomniac, która jak na razie dostępna jest wyłącznie na PC i Xboksie.

https://twitter.com/insomniacgames/status/1402015031076741121

Nie wiadomo czy to jedynie easter egg, czy też faktycznie coś jest na rzeczy. Nie da się natomiast ukryć, że reakcje graczy w komentarzach jednoznacznie wskazują na to, że Sly Cooper w dalszym ciągu ma mnóstwo wiernych fanów.