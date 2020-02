Ray Donovan skasowany. Nie będzie 8. sezonu

Ray Donovan został skasowany. Oznacza to, że otwarte zakończenie 7. sezonu pełni rolę finału serialu. Tym samym Ray Donovan dołącza do licznego grona skasowanych produkcji, które nie mają zamkniętej historii. Widać po finale 7. sezonu, że twórcy nie planowali końca serialu i liczyli na kontynuację.

W oświadczeniu stacji Showtime czytamy typowe podkreślenie dumy z serialu i podziękowania dla wszystkich. Z tej strony nie podano żadnych przyczyn tej decyzji. W takim wypadku zawsze jednak jest to efekt spadku oglądalności, która sprawia, że realizacja przestaje być opłacalna dla telewizji.

Podczas styczniowego TCA Gary Levine z Showtime mówił, że serial zbliża się do końca. Twierdził, że od początku planowano go na 7 lub 8 sezonów. Po premierze finału 7. sezonu Liev Schreiber sugerował, że może być problem z kontynuacją, ponieważ poprosił fanów o to, że jeśli chcą 8. sezon, niech dadzą stacji Showtime znać. Wielu jednak miało nadzieję, że powstanie finałowy sezon.

Tak jednak się nie stało. Liev Schreiber skomentował sytuacją dość prosto - wznosząc toast za te 7 lat. Fani w mediach społecznościowych wyrażają negatywne reakcje, że stacja ich zdradziła, nie dając konkluzji opowieści lojalnym widzom, którzy od lat oglądali ją w tej telewizji.