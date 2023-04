Fool's Paradise - zwiastun komedii Charliego Daya. To jedna z ostatnich ról Raya Liotty

Fot. Materiały prasowe

Ray Liotta, znany z takich produkcji jak Historia małżeńska czy Obsesja namiętności, zmarł w 2022 roku. Aktor przed śmiercią wystąpił jeszcze w kilku projektach, które czekały wtedy na premierę, takich jak Kokainowy Miś czy Czarny ptak. Teraz opublikowano zwiastun kolejnego filmu, który będzie jedną z ostatnich ról artysty. Zobaczcie zapowiedź do Fool's Paradise poniżej.

Fool's Paradise został napisany i wyreżyserowany przez Charliego Daya. Ma to być komedia i satyra. Film trafi do kin 12 maja 2023 roku.

Fool's Paradise - pierwszy zwiastun

Fool's Paradise - reżyser o zmarłym aktorze

Charlie Day wyznał podczas Sunday Sitdown:

Always Sunny in Philadelphia Najbardziej żałuję, że Ray nigdy już nie zobaczy, jak widzowie oglądają go na ekranie. Widział film i często dzwoniłem do niego po pomoc, by zaimprowizował jakiś dialog, nakręcił coś dodatkowego. Pisał do mnie co kilka miesięcy, pytając co się dzieje z filmem i kiedy będzie mieć premierę. Tłumaczyłem, że wszystko jest wstrzymane, bo utknąłem przy, ale gdy tylko skończę, wracam do Fool's Paradise.

Reżyser powiedział też, że występ Raya Liotty w filmie jest naprawdę dobry i zabawny. Dodał, że był kimś, kto był bardzo oddany swojej pasji i cieszy się, że mógł z nim pracować.

To, że powiedział tak, że wystąpił w filmie, a potem wracał, by go ulepszać... Naprawdę jestem wdzięczny za jego zaangażowanie i podekscytowany, by pokazać jeszcze jeden występ Raya Liotty światu.