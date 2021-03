Razer Anzu to „inteligentne” okulary dla graczy

Źródło: Razer

Razer Anzu to kolejne „inteligentne” okulary pokroju tych od Bose czy Huaweia, które mają przykuć uwagę modowych gadżeciarzy. Choć nie przeniosą cię do wirtualnej rzeczywistości, udźwiękowią życie emitując muzykę wprost do małżowiny usznej za pośrednictwem niewielkich głośników umieszczonych w oprawce. Projektanci zadbali o to, aby spodobały się zarówno miłośnikom klasycznego, jak i nowoczesnego wzornictwa, dlatego opracowali dwa modele Anzu – z prostokątnymi oraz okrągłymi oprawkami.

Ale okulary Razera nie są po prostu twórczą kopią podobnych produktów dostępnych na rynku. Firma poczyniła kilka kroków, abyśmy mogli postrzegać je w kategorii wszechstronnego gadżetu. Pomóc mają w tym m.in. dwa zestawy wymiennych soczewek. Kupując Anzu otrzymamy zarówno szkła przeciwsłoneczne filtrujące 99% promieniowania UV, jak i szkła do pracy na komputerze (bądź grania w mobilnego Fortnite'a) blokujące 35% światła niebieskiego, które może wpływać na przemęczenie oczu podczas długotrwałego wpatrywania się w ekran.

Razer Anzu

Ale najważniejszym elementem tej zabawki są oczywiście bezprzewodowe 16-milimetrowe głośniki umieszczone w zausznikach. Po sparowaniu ich ze smartfonem będziemy mogli przesyłać muzykę bądź dźwięki z gry wprost do naszych uszu bez korzystania z klasycznych słuchawek. Razer twierdzi, że dzięki zastosowaniu technologii Bluetooth o niskiej latencji opóźnienie w przesyle dźwięku nie powinno przekroczyć 60 ms. To powinno ucieszyć tych wszystkich, który rozważają korzystanie z Anzu podczas grania na smartfonie.

Podobnie jak w przypadku konkurencyjnych sprzętów, ten gadżet również obsłużymy za pomocą paneli dotykowych zatopionych w oprawkach. W obudowie znalazł się także mikrofon, dlatego Anzu sprawdzą się także podczas prowadzenia rozmów telefonicznych. Okulary automatycznie uruchomią się po wyjęciu z futerału, w trybie czuwania przepracują do dwóch tygodni, a w pełni naładowana bateria wystarczy na ok. 5 godzin zabawy.

Razer Anzu dostępne są na oficjalnej stronie producenta w cenie 210 € w dwóch modelach oraz dwóch rozmiarach.