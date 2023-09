RazerCon 2023 - zaskakujące produkty i nowe współprace. Wśród nich laptop w edycji Lamborghini za około 20 tysięcy złotych

fot. Razer

21 września odbyło się RazerCon 2023, podczas którego amerykański producent sprzętu dla graczy ujawnił swoje nowe produkty i zaskakujące współprace. W trakcie wydarzenia zobaczyliśmy między innymi nową linię klawiatur, fotele gamingowe oraz... lampy, które będzie można wykorzystać zarówno do codziennego oświetlenia pomieszczeń, jak i do nadania im "gamingowego" charakteru.

Jednym z nowych produktów są klawiatury z linii Huntsman V3 Pro. Zaprojektowano je we współpracy z osobami, które zawodowo zajmują się e-sportem, dzięki czemu mają zaoferować one wysoką precyzję i trwałość. Gracze będą mieli do wyboru trzy modele Huntsman V3 Pro, który wyceniono na 289,99 euro (ok. 1336 zł), Huntsman V3 Pro Tenkeyless za 209,99 euro (ok. 970 zł) oraz Huntsman V3 Pro Mini za 209,99 euro (ok. 970 zł).

Lampy Razer Aether Lights to zaś okazja do tego, by wynieść oświetlenie Chroma RGB poza komputery i urządzenia peryferyjne marki Razer. Również tutaj zainteresowani będą mieli do wyboru kilka opcji: dwa modele lamp, żarówki oraz paski świetlne.

Osoby, które spędzają dużo czasu przy biurku, mogą zainteresować się dwoma nowymi modelami foteli, tym razem stawiającymi przede wszystkim na komfort, ergonomię i przewiewność. Linia Razer Fujin wykonana jest z oddychającej siatki, a przy tym ma oferować duże możliwości personalizacji.

Jednym z najciekawszych i zarazem najdroższych urządzeń, które pokazano na RazerCon 2023, jest laptop Razer Blade 16 x Automobili Lamborghini Edition, który wykonano we współpracy ze słynnym włoskim producentem supersamochodów. To potężna maszyna wyposażona w procesor Intel Core i9 HX 13. generacji i kartę graficzną GeForce RTX 4090, a także wyświetlacz Mini-Led z trybami zabawy UHD+ 120 Hz i FHD+ 240 Hz. Model ten dostępny będzie jedynie w Stanach Zjednoczonych, jego cena to 4999,99$ (około 21600 zł), a nakład ograniczono do 150 sztuk.

Razer Huntsman V3

Podczas wydarzenia zaprezentowano również nową kolekcję z pogranicza świata gamingu i mody, która będzie zarówno odzież, jak i sprzęty do gier. Ujawniono bowiem, że Razer nawiązał współpracę z marką Dolce&Gabbana, a w jej skład wejdą między innymi unikalne wersje foteli gamingowych Razer Chroma RGB i Razer Enki Pro.