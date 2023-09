Wyciek informacji o kolejnych konsolach Xbox!

fot. Microsoft

Dzięki ujawnionemu dokumentowi sądowemu z niedoszłego procesu Federalnej Komisji Handlu vs. Microsoft poznaliśmy plany korporacji dotyczące kolejnych konsol Xbox. Po pierwsze, firma pracuje nad maszynami hybrydowymi, które, jak twierdzi, wykorzystają „połączoną moc klienta i chmury, aby zapewnić głębsze zanurzenie i zupełnie nowej klasy wrażenia z gry”. Z dokumentu wynika również, że konsola będzie zoptymalizowana pod kątem rozgrywki w czasie rzeczywistym i twórców oraz będzie oferować rozszerzone możliwości wykraczające poza to, co może zaoferować sprzęt kliencki. Według najnowszych doniesień, to sam Microsoft przez pomyłkę opublikował te dokumenty.

Co ciekawe, Microsoft rozważa odejście od procesorów AMD (Zen 6) i przesiadkę na ARM. W zależności od decyzji firmy, GPU będzie albo współprojektowane z AMD (Navi 5), albo licencjonowane od AMD (Navi 5). Niektóre z funkcji nowej konsoli mogą obejmować ray tracing nowej generacji, dynamiczne globalne oświetlenie, optymalizacje renderowania mikropolygonów, super rozdzielczość opartą na ML i wiele innych. Dokumenty ujawniają również, że konsole Xbox 10. generacji mogą zostać wprowadzone na rynek w 2028 roku.

Wprawdzie konsole Xbox kolejnej generacji są jeszcze daleko, Microsoft przygotowuje się do wprowadzenia w przyszłym roku przeprojektowanej konsoli Xbox Series X (o nazwie kodowej Brooklyn) z nowymi funkcjami. Oczekuje się, że nowa konsola będzie pozbawiona napędu płyt i może mieć 2 TB pamięci masowej oraz zasilany port USB-C z przodu.

Dokument, do którego dostęp uzyskało The Verge, ujawnia również inne aspekty urządzenia, w tym łączność Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.2. Urządzenie może być również bardziej energooszczędne i mieć taką samą sugerowaną cenę detaliczną 499 $ jak obecna konsola Xbox Series X i ma zostać wprowadzona na rynek w październiku-listopadzie 2024 roku.

Oprócz nowej konsoli Xbox Series X, Microsoft pracuje również nad odświeżoną konsolą Xbox Series S (o nazwie kodowej Ellewood) z 1 TB pamięci masowej i docelowym terminem premiery w sierpniu-wrześniu 2024 roku. Ponadto dokument sugeruje również, że w Czarny Piątek cena „Edith” (prawdopodobnie nazwa kodowa istniejącej konsoli Xbox Series S) zostanie obniżona do 199 $, a potem konsola zostanie wycofana. Firma planuje również przed premierą „Brooklyn” wycofać z użytku „Starkville”, ale nie jest jasne, które urządzenie kryje się pod tym kryptonimem.

Z renderu wynika, że nowa konsola będzie bardziej cylindryczna niż obecny model, a także będzie miała dołączony kontroler (o nazwie kodowej „Sebile”) z wbudowanym akcelerometrem, obsługą chmury, łącznością Bluetooth 5.2 i łącznością „Xbox Wireless 2”. Inne funkcje obejmują ładowalną i wymienną baterię, modułowe gałki oraz funkcję wybudzania poprzez podniesienie znaną choćby ze smartfonów.