Przeczytaj w weekend
Reklama
placeholder

Czy gwiazda Reachera zagra Batmana? Alan Ritchson potwierdza: spotkał się z Gunnem

Alan Ritchson potwierdził, że spotkał się z Jamesem Gunnem i padł temat Batmana. Czy jednak na pewno w grze jest właśnie rola Mrocznego Rycerza, czy może coś zupełnie innego?
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  reacher 
The Brave and the Bold alan ritchson batman
Recher Bruce Wayne Batman Od lewej: Reacher z Amazon Prime Video, Bruce Wayne z komiksów DC
Reklama

Na razie nie obsadzono Batmana w DCU. Oczywiście, ten casting wzbudza wiele emocji, ponieważ to jedna z najważniejszych postaci w DC. Są małe szanse na to, że rolę dostanie Robert Pattinson. James Gunn i Peter Safran wielokrotnie podkreślali, że wolą, by produkcje Matta Reevesa rozgrywały się poza główną osią czasu DCU, ponieważ projekty z Elseworlds dają filmowcom pełną swobodę twórczą, bez martwienia się o całe filmowe uniwersum.

Czy gwiazda Reachera zagra Batmana?

Teraz pojawiła się ważna informacja odnośnie tego, kto aktualnie jest najbardziej prawdopodobnym kandydatem do roli Mrocznego Rycerza. Alan Ritchson w rozmowie z portalem Variety zdradził, że spotkał się z Jamesem Gunnem. Aktor znany z roli Reachera potwierdził, że padł temat Batmana i z pewnością widzi się w przyszłości w uniwersum DC. 

Cóż, to nie plotka, że James Gunn jest moim fanem. Sam to przyznał. Czy ja jestem fanem Jamesa Gunna? Absolutnie. Nie chcę ludzi wprowadzać w błąd. Padł temat Batmana. Jednak naprawdę nie sądzę, by rola Batmana była mi pisana. Za to  głęboko wierzę, że w mojej przyszłości znajduje się coś związanego z DC. I chciałbym, żeby pozostało to prawdą.

Ze słów Alana Ritchsona wynika, że choć w rozmowie z Jamesem Gunnem pojawił się temat Batmana, to gwiazda Reachera prawdopodobnie została obsadzona w innej roli w DCU. Niektórzy obstawiają Aquamana. Co sądzicie? 

DCU - wszystkie nadchodzące filmy

„Supergirl”

arrow-left
„Supergirl” - główną rolę zagra Milly Alcock znana z Rodu smoka. Scenariusz napisała Ana Nogueira, aza reżyserię odpowiada Craig Gillespie. Projekt jest oparty na komiksie Supergirl: Woman of Tomorrow. Data premiery została ustalona na 26 lipca 2026 roku.
Fot. DC Studios
arrow-right

Jakie są plany Jamesa Gunna na Batmana?

Widowisko z Mrocznym Rycerzem zostało już zapowiedziane w 2023 roku. Bruce Wayne w The Brave and the Bold ma dowiedzieć się, że ma syna Damiana, którego zacznie szkolić na Robina. Na razie wydaje się jednak, że tytuł ma mniejszy priorytet niż solowy film Wonder Woman. Szczególnie, że wcześniej na ekran musi wejść 2. część Batmana od Matta Reevesa, której premierę przesunięto na 2027 rok.

Jeśli chodzi o film Matta Reevesa, James Gunn prosił fanów o cierpliwość i zaufanie reżyserowi. Na razie wszystko wskazuje na to, że prace posuwają się do przodu. Prezes DC miał okazję wreszcie przeczytać scenariusz i pochwalił fabułę. Za to współscenarzysta Reevesa, Mattson Tomlin, wydaje się przekonany, że nadchodząca kontynuacja może przebić chwaloną jedynkę: 

Jedynym powodem, dla którego warto nakręcić kontynuację czegokolwiek, jest paląca potrzeba, by przedstawić historię, która wierzysz, że jest w stanie przebić to, co zostało opowiedziane przed nią.

Źródło: comicbookmovie, variety

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  reacher 
The Brave and the Bold alan ritchson batman
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,0

2022
Oglądaj TERAZ Reacher Kryminał
Powiązane filmy
The Brave and the Bold Sci-Fi
The Batman Part II
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Motorheads
-

Serial Prime Video anulowany po 1. sezonie. Co teraz?

2 Solo Leveling
-
Plotka

Live-action hitu Solo Leveling nadchodzi. To ONA może zagrać ważną postać kobiecą

3 Lilo & Stitch
-

Co Disney+ przyszykowało na wrzesień 2025 roku? Sprawdźcie listę nowości

4 Julia Roberts
-

Julia Roberts o kontrowersjach wokół After the Hunt. Film ma nakłaniać do dyskusji

5 Minuta Ciszy
-

Minuta ciszy ze zwiastunem 2. sezonu. Co czeka Mietka Zasadę?

6 Tron: Ares
-

Pierwszy scenarzysta Trona 3 o nowym filmie. Jak zmieniono fabułę przez 14 lat?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s21e09

Starożytni kosmici

s21e05

Najniebezpieczniejszy zawód świata

s46e09

Na sygnale

s2025e171

Anderson Cooper 360

s52e13

Great Performances

s01e03

s01e12

s03e11
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Gears of War: Reloaded

26

sie

Gra

Gears of War: Reloaded
Z krwi i ognia

27

sie

Książka

Z krwi i ognia
Wyjaśniamy morderstwa

27

sie

Książka

Wyjaśniamy morderstwa
Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness

27

sie

Książka

Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater

28

sie

Gra

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jessica Henwick
Jessica Henwick

ur. 1992, kończy 33 lat

Camilla Läckberg
Camilla Läckberg

ur. 1974, kończy 51 lat

Elden Henson
Elden Henson

ur. 1977, kończy 48 lat

Michael Chiklis
Michael Chiklis

ur. 1963, kończy 62 lat

Cameron Diaz
Cameron Diaz

ur. 1972, kończy 53 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Na sygnale: kiedy premiera nowego sezonu serialu? Już wiadomo

3
-

Głos Oli Filipek znamy od lat. Co warto o niej wiedzieć?

4

Znani aktorzy reklamowali alkohol. Jest akt oskarżenia

5

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

6

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

7

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 694-698. Co się wydarzy?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Lanberry niedawno nagrała duet z Marylą Rodowicz. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV