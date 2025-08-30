Czy gwiazda Reachera zagra Batmana? Alan Ritchson potwierdza: spotkał się z Gunnem

Od lewej: Reacher z Amazon Prime Video, Bruce Wayne z komiksów DC

Na razie nie obsadzono Batmana w DCU. Oczywiście, ten casting wzbudza wiele emocji, ponieważ to jedna z najważniejszych postaci w DC. Są małe szanse na to, że rolę dostanie Robert Pattinson. James Gunn i Peter Safran wielokrotnie podkreślali, że wolą, by produkcje Matta Reevesa rozgrywały się poza główną osią czasu DCU, ponieważ projekty z Elseworlds dają filmowcom pełną swobodę twórczą, bez martwienia się o całe filmowe uniwersum.

Czy gwiazda Reachera zagra Batmana?

Teraz pojawiła się ważna informacja odnośnie tego, kto aktualnie jest najbardziej prawdopodobnym kandydatem do roli Mrocznego Rycerza. Alan Ritchson w rozmowie z portalem Variety zdradził, że spotkał się z Jamesem Gunnem. Aktor znany z roli Reachera potwierdził, że padł temat Batmana i z pewnością widzi się w przyszłości w uniwersum DC.

Cóż, to nie plotka, że James Gunn jest moim fanem. Sam to przyznał. Czy ja jestem fanem Jamesa Gunna? Absolutnie. Nie chcę ludzi wprowadzać w błąd. Padł temat Batmana. Jednak naprawdę nie sądzę, by rola Batmana była mi pisana. Za to głęboko wierzę, że w mojej przyszłości znajduje się coś związanego z DC. I chciałbym, żeby pozostało to prawdą.

Ze słów Alana Ritchsona wynika, że choć w rozmowie z Jamesem Gunnem pojawił się temat Batmana, to gwiazda Reachera prawdopodobnie została obsadzona w innej roli w DCU. Niektórzy obstawiają Aquamana. Co sądzicie?

Jakie są plany Jamesa Gunna na Batmana?

Widowisko z Mrocznym Rycerzem zostało już zapowiedziane w 2023 roku. Bruce Wayne w The Brave and the Bold ma dowiedzieć się, że ma syna Damiana, którego zacznie szkolić na Robina. Na razie wydaje się jednak, że tytuł ma mniejszy priorytet niż solowy film Wonder Woman. Szczególnie, że wcześniej na ekran musi wejść 2. część Batmana od Matta Reevesa, której premierę przesunięto na 2027 rok.

Jeśli chodzi o film Matta Reevesa, James Gunn prosił fanów o cierpliwość i zaufanie reżyserowi. Na razie wszystko wskazuje na to, że prace posuwają się do przodu. Prezes DC miał okazję wreszcie przeczytać scenariusz i pochwalił fabułę. Za to współscenarzysta Reevesa, Mattson Tomlin, wydaje się przekonany, że nadchodząca kontynuacja może przebić chwaloną jedynkę:

Jedynym powodem, dla którego warto nakręcić kontynuację czegokolwiek, jest paląca potrzeba, by przedstawić historię, która wierzysz, że jest w stanie przebić to, co zostało opowiedziane przed nią.