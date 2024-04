Reacher to amerykański James Bond? Gwiazda serialu Amazona nie ma wątpliwości

fot. Brooke Palmer // Prime Video

Już po premierze pierwszego sezonu Reachera grający głównego bohatera Alan Ritchson stał się nową gwiazdą kina akcji. Już wkrótce aktora zobaczymy w filmie The Ministry of Ungentlemanly Warfare od Guya Ritchiego, a także w trzecim sezonie wspomnianego serialu od Amazona. Aktor w wywiadzie dla Entertainment Weekly przyznał, że nie jest zainteresowany rolą Jamesa Bonda. Wskazał, że Jack Reacher jest podobny do słynnego agenta 007.

Reacher – Alan Ritchson porównuje swojego bohatera do Jamesa Bonda

Aktor powiedział, że uważa swojego bohatera za amerykański odpowiednik Jamesa Bonda:

To zabawne, mam wrażenie, że Reacher jest amerykańskim Jamesem Bondem. I nigdy nie bawiłem się lepiej grając inną postać. Uwielbiam te przesadzone thrillery akcji i filmy szpiegowskie oraz napady, które są na tyle sprytne, że są krok przed publicznością.

Ritchson przyznał, że jest fanem Bonda, ale uważa, że seria stała się przewidywalna i mizoginistyczna:

To naprawdę wspaniałe, ale ja osobiście czuję się jak Bond. Ludzie będą mnie nienawidzić za to, że to powiem - kocham Bonda, ale w tym momencie czuję, że to wszystko jest trochę mizoginistyczne i przewidywalne.

Reacher – szczegóły 3. sezonu

Trzeci sezon przedstawi historię znaną z książki zatytułowanej Siła perswazji, która opowiada o kolejnej misji Jacka Reachera, który pod przykrywką musi uratować porwanego informatora. Sprawcą jest przerażający przeciwnik z przeszłości bohatera, z którym musi wyrównać rachunki.

Reacher – pierwsze dwa sezony dostępne są na platformie Prime Video.