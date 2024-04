Reacher - zdjęcia z planu 3. sezon. Jest tytułowy heros

fot. materiały prasowe

Alan Ritchson miał przerwę w pracy na planie 3. sezonu Reachera z uwagi na promocję filmu The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Teraz wrócił, aby dokończyć nowe odcinki serialu. Obecnie filmowany jest on w miejscowości Millbrook w Kanadzie. Spekuluje się, że na zdjęciach uchwycono kręcenie sceny walki i dlatego Reacher trzyma coś, co może użyć jako broń.

Reacher - zdjęcia z planu 3. sezonu

Przypomnijmy, że 3. sezon Reachera ogłoszono zanim jeszcze druga seria zadebiutowała na platformie Prime Video. Sam Alan Ritchson ogłosił w grudniu 2023 roku, że już pracuje na planie serialu. Nie wiadomo, ile jeszcze zostało do nakręcenia ani kiedy może odbyć się premiera.

Reacher - o czym jest 3. sezon?

Projekt oparty jest na siódmym tomie książkowego cyklu autorstwa Lee Childa. Powieść o tytule Siła perswazji opowiada o tym, jak Jack Reacher musi udać się na misję pod przykrywką, by uratować porwanego informatora. Sprawca to... przerażający wróg z przeszłości bohatera, z którym musi się uporać.