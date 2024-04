Reacher - jak długo Alan Ritchson będzie się wcielać w bohatera? Aktor chciałby też zagrać Batmana

fot. materiały prasowe

W 2022 roku w ofercie Amazon Prime Video pojawiła się ich oryginalna produkcja o nazwie Reacher. Serial adaptował książki Lee Childa, które w przeszłości zostały przeniesione na wielki ekran z pomocą Toma Cruise'a. Produkcja z Alanem Ritchsonem, który fanom książek spodobał się i pasował do roli o wiele bardziej niż Cruise, szybko nabrała na popularności i osiągnęła świetne wyniki oglądalności. Kolejny sezon powstał szybko, a trzeci jest już na horyzoncie. Fani mogą się jednak zastanawiać ile ich faktycznie będzie - Lee Child napisał bowiem 28 książek i jeden zbiór krótkich opowiadań.

O sprawie wypowiedziała się Jennifer Salke, producentka wykonawcza:

W planach są już nasze filmy z nim, pomysły na seriale. Chodzi o wybranie kilku, konkretnych rzeczy. Będziemy gościć Alana tak długo, jak będzie chcieć grać Jacka Reachera. Końca tego nie widać, więc miejmy nadzieję, że to potrwa to bardzo długo.

Wtórował jej sam zainteresowany:

Jestem to winny publiczności, żeby przenieść na ekran tyle książek ile moje ciało będzie w stanie i jestem to winny osobom, które dały mi szanse, gdy byłem sporym ryzykiem. Dali mi prawdziwą karierę.

Alan Ritchson chce być Batmanem

Przez wzgląd na popularność Reachera, który w pewnych aspektach przypomina Mrocznego Rycerza, Alan Ritchson stał się jednym z ulubieńców fanów komiksów do tego, by wcielić się w rolę Bruce'a Wayne'a w DCU Jamesa Gunna. Sam Ritchson też tego chce:

Byłbym wniebowzięty gdybym mógł zagrać Batmana. Powiedziałem to. Jestem w stanie to wykrzyczeć z dachu: "Chcę być Batmanem!" Wiecie, co jest supermocą Batmana? Inteligencja. Koleś jest najmądrzejszym superbohaterem jaki istnieje. Jest pomysłowy, ma wiele gadżetów i jest bardzo mądry. Chcę być tym facetem. I chcę mieć też jaskinię z szybkimi samochodami i motocyklami.

A czy Wy widzielibyście go w roli Batmana?