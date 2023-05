Reacher - Robert Patrick w 2. sezonie. Zastąpi innego aktora w nowej roli

fot. materiały prasowe

Jak donosi Deadline, Robert Patrick (Peacemaker, Terminator 2) zagra dużą rolę w 2. sezonie Reachera. Wcieli się on w Shane'a Langstona, który miał być zagrany przez Rory'ego Cochrane'a. Aktor został zatrudniony do tej roli we wrześniu 2022 roku, ale musiał zrezygnować z uwagi na konflikt w terminarzach. Nie udało mu się nawet nagrać żadnej sceny, więc nie było potrzeby organizowania dodatkowych dokrętek. Robert Patrick zdążył nagrać swoje sceny, gdy Reacher zakończył zdjęcia w lutym 2023 roku.

Reacher - co wiemy o 2. sezonie?

Wiemy, że postać Langstona to były detektyw z NYPD, który teraz dowodzi ochroną w prywatnej firmie. Za sterami stoi ponownie Nick Santora, który opiera historię na 11. tomie cyklu książkowego Lee Childsa.

W obsadzie są także Alan Ritchson, Serinda Swan, Maria Sten, Shaun Sipos i Ferdinand Kingsley.

Reacher - data premiery 2. sezonu nie jest znana.