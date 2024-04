Rebel Moon 2 - TA scena miała pojawić się w sequelu Ligi Sprawiedliwości?

fot. materiały prasowe

Zack Snyder w rozmowie z THR wyjawił, że kluczowa scena z Rebel Moon Część 2: Zadająca rany miała pojawić się w sequelu Ligi Sprawiedliwości. Chodzi o moment, w którym Kora i jej sojusznicy siadają, by porozmawiać o tym, co ich połączyło i zaprowadziło do walki z Imperium. W ten sposób historia każdego z bohaterów została ujawniona poprzez retrospekcje. Podobnie członkowie Ligi Sprawiedliwości mieli opowiedzieć o tym, jak dostali się do drużyny.

TA scena miała pojawić się w sequelu Ligi Sprawiedliwości?

Z pewnością w Lidze Sprawiedliwości 2 jest scena Ostatniej Wieczerzy, w której bohaterowie opowiadają, jak do niej trafili, ponieważ film miał rozpocząć się 10 lat po wydarzeniach z ostatniej części. I tak, sekwencja [z Rebel Moon 2] ma podobną strukturę do tej z Ligi Sprawiedliwości 2.

Zack Snyder w innej rozmowie z GQ wyjawił, że sequele Ligi Sprawiedliwości (planowano dwa) miały w głównej mierze skupić się na walce Supermana z Darkseidem. To właśnie ona miała zakończyć trylogię i jednocześnie w pewnym sensie przywrócić człowieczeństwo superbohaterowi.

