Rebel Moon - filmy sci-fi Zack Snydera mają tytuły. Dwie części gotowe

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Empire

Reklama

Zgodnie z informacjami rzetelnego portalu What's on Netflix pierwsze dwa filmy uniwersum Rebel Moon będą mieć określone podtytuły. Według ich wiedzy to Rebel Moon Part 1: A Child of Fire (w dosłownym tłumaczeniu Dziecko ognia), a dwójka będzie znana jako Rebel Moon Part 2: The scargiver. Wcześniej oba były znane jako Part 1 i Part 2 i nic więcej.

Rebel Moon - dlaczego 2 filmy?

Reżyser tłumaczył, że nakręcił tak dużo materiału, którego nie chciał kumulować w jednym ponad trzygodzinnym widowisku. Podjęli więc decyzję, że lepiej dla opowieści będzie to rozbić na dwa pełnometrażowe filmy. Całość materiału nakręcono razem na planie, a postprodukcja obu też jest realizowana równocześnie. Dlatego spekuluje się, że jak pierwsza część pojawi się w grudniu 2023 roku, to dwójka ma mieć premierę nie później niż w kwietniu 2024 roku. Filmowiec mówił w jednym z wywiadów, że druga część pojawi się szybko i widzowie nie będą musieli długo czekać.

Rebel Moon

Rebel Moon - opis fabuły

Gdy spokojnej kolonii na skraju galaktyki zagrażają potężne armie, największą nadzieją na przetrwanie mieszkańców staje się żyjąca wśród nich tajemnicza Kora (Sofia Boutella). Mając za zadanie znaleźć wyszkolonych wojowników, którzy zjednoczą się z nią w walce, Kora zbiera grupkę outsiderów, powstańców, wieśniaków i wojennych sierot z różnych światów, których łączy potrzeba odkupienia i zemsty. W bitwie o losy galaktyki powstaje nowa armia bohaterów.

Pierwszy zwiastun zadebiutuje 22 sierpnia podczas Gamescom.