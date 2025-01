Throne and Liberty z darmowym rozszerzeniem. Premiera Wilds of Talandre już wkrótce

fot. Amazon Games

Throne and Liberty już niedługo otrzyma solidną i bezpłatną porcję nowej zawartości. Firma Amazon Games ogłosiła darmowe rozszerzenie do tego MMORPG. Będzie ono zatytułowane Wilds of Talandre i zadebiutuje 6 marca tego roku.

Nadchodzący dodatek wprowadzi przede wszystkim zupełnie nową strefę, Talandre. To region wypełniony wyzwaniami i nagrodami do zdobycia. Gracze będą mogli zbadać Temple of Truth, zmierzyć się z wymagającymi wrogami i rozwinąć postacie do poziomu 55. Nie zabraknie również nowych lochów solowych i dodatkowego poziomu trudności. Na tym jednak nie koniec, bo w Wilds of Talandre wprowadzony zostanie także obszar PvP/PvE o nazwie Nebula Island, który umożliwi rozgrywkę między serwerami.

Dużej aktualizacji doczeka się również system biegłości w posługiwaniu się bronią, co ma dać graczom Throne and Liberty jeszcze więcej możliwości i pola do eksperymentowania z różnymi strategiami.

Listę planowanych nowości domyka zawartość lifestyle. Wilds of Talandre przyniesie ze sobą nowe ryby, przepisy kulinarne i przedmioty kolekcjonerskie.

Więcej informacji na temat rozszerzenia możecie znaleźć na oficjalnej stronie gry.