Rebel Moon - kostiumy z filmu zachwycają na Gamescom. Zobacz zdjęcia

Zack Snyder przyleciał specjalnie do Niemiec na Gamescom, by zaprezentować zwiastun swojej najnowszej superprodukcji zrealizowanej dla platformy Netflix, czyli Rebel Moon część 1: Dziecko ognia. Zapowiedział także, że ma zamiar rozwijać to uniwersum. Wspomniał nawet o grze, którą ma wyprodukować Super Evil Megacorp. Jej akcja będzie rozgrywać się bezpośrednio po wydarzeniach z filmu.

Nie jest to jedyna niespodzianka dla uczestników targów. W specjalnej strefie Netflixa zaprezentowane są oryginalne stroje użyte w filmie. Można więc z bliska przyjrzeć się duchownemu, który wygląda dość upiornie. Stroje reszty bohaterów, takich jak Kai (Charlie Hunnam) i Nemezis (Doona Bae), nie są aż tak spektakularne, ale i tak dobrze się prezentują.

Rebel Moon – opis fabuły

Gdy spokojnej kolonii na skraju galaktyki zagrażają potężne armie, największą nadzieją na przetrwanie mieszkańców staje się żyjąca wśród nich tajemnicza Kora (Sofia Boutella). Mając za zadanie znaleźć wyszkolonych wojowników, którzy zjednoczą się z nią w walce, Kora zbiera grupkę outsiderów, powstańców, wieśniaków i wojennych sierot z różnych światów, których łączy potrzeba odkupienia i zemsty. W bitwie o losy galaktyki powstaje nowa armia bohaterów.

