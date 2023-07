Rebel Moon - nowe zdjęcia. Oto bojowy robot grany przez Anthony'ego Hopkinsa

fot. Clay Enos / Netflix

Anthony Hopkins ma ważną rolę w widowisku Rebel Moon w reżyserii Zacka Snydera. Będzie on głosem robota bojowego imieniem Jimmy. Sam Snyder w rozmowie z Empire tłumaczy, że postrzega Jimmy'ego jako totalną niewiadomą lub dziką kartę. Opowiada, że robot jest na drodze do odkrywania samego siebie. Na planecie Veldt pojawił się poprzez Imperium, które przywiozło armię droidów do walki. Jimmy był więc jednym z wielu. Na przestrzeni pierwszej i drugiej części serii ma przejść głęboką przemianę.

Rebel Moon - inspiracje legendami arturiańskimi

Tak dalej Zack Snyder opowiada o Jimmym:

Excalibura - Jestem wielkim fanatykiem. On z całą pewnością jest jak Lancelot. Myślałem o nim i o tym jak Millius jest Parsifalem.

Millius to inna postać grana przez E. Duffy'ego, której imię jest hołdem dla Johna Miliusa, reżysera Conana Barbarzyńcy.

Rebel Moon

Rebel Moon to Gwiezdne Wojny Snydera

W kolejnym wywiadzie dla Empire filmowiec przypomniał o tym, że pierwotnie pomysł zaprezentował Lucasfilmowi jako film w świecie Star Wars. Miało to miejsce w momencie, gdy pracował nad postprodukcją Człowieka ze stali.

- To było jak Siedmiu samurajów w kosmosie. Mój oryginalny koncept dotyczył osadzenia historii w świecie Gwiezdnych Wojen. Wiem, że inspiracją dla George'a były filmy Kurosawy. Wówczas dopiero co Disney kupił Lucasfilm. Pojawiło się to okno, w którym kto wie, co jest w ogóle możliwe? Powiedziałem im: "nie chcę żadnych waszych postaci, żadnego znanego bohatera. Chcę zrobić coś własnego na boku". Pierwotnie im powiedziałem: ta historia powinna mieć kategorię wiekową R. A to dla nich była już granica nie do przeskoczenia.

Potem przez lata Zack Snyder przebudował projekt na swój oryginalny świat i tak powstało Rebel Moon. Doszedł też do wniosku, że im głębiej wchodził w tę historię, tym coraz bardziej zdawał sobie sprawę, że w świecie Star Wars to nigdy nie byłoby tym, czego chciał.

Na razie uniwersum jest kształtowane, a dwa filmy zostały już nakręcone. W zależności od sukcesu kolejne historie będą planowane.