Rebel Moon – reżyser dzieli się kulisami filmu podczas TUDUM

fot. Clay Enos / Netflix

Wielkie święto Netflixa – TUDUM 2023 – odbyło się w São Paulo. Ponownie serwis zaprezentował wiele materiałów dotyczących nadchodzących premier i najgłośniejszych hitów. Wśród nich jest także Rebel Moon, o którym opowiedział Zack Snyder. Reżyser pojawił się na wydarzeniu w Brazylii wraz ze swoją żoną Deborah i aktorką Sofią Boutellą.

Rebel Moon – reżyser o filmie podczas TUDUM

Oto, co Snyder powiedział na scenie o Rebel Moon:

Pracowałem nad tą historią od dłuższego czasu. Przedstawia grupę rolników na skraju galaktyki, których odwiedzają armie Matki Świata, którzy są czarnymi charakterami. Rolnicy muszą zdecydować, czy walczyć, czy się poddać. Nie chcę wszystkiego zdradzić, ale gdyby zdecydowali się walczyć - powiedzmy, że była taka opcja - musieliby podróżować po galaktyce, aby znaleźć wojowników do walki z nimi. I tak, to sprawiło, że sporo podróżowaliśmy. Dla mnie, ten film istniał elementarnie przez 20 lat. To opowieść o walce kilku przeciwko wielu, o niemożliwych przeciwnościach, o starciu dobra ze złem. Mam szansę opowiedzieć historię, o której od dawna myślałem.

Rebel Moon – kulisy filmu

Rebel Moon - zdjęcia

Rebel Moon

Rebel Moon – fabuła

Rebel Moon to epicka opowieść SF-fantasy, której akcja toczy się w spokojnej kolonii na skraju galaktyki, zagrożonej przez armie tyrańskiej siły rządzącej. Kora (Sofia Boutella), tajemnicza nieznajoma żyjąca wśród mieszkańców wioski, staje się ich największą nadzieją na przetrwanie.

Opis Netflixa zaznacza, że kiedy Kora ma za zadanie znaleźć wyszkolonych wojowników, którzy zjednoczą się z nią w walce z Matką Świata, tworzy małą grupę sojuszników – outsiderów, powstańców, wieśniaków i sierot wojennych z różnych światów - których łączy wspólna potrzeba odkupienia i zemsty. Gdy cień Królestwa pada na najbardziej nieprawdopodobny z księżyców, wybucha bitwa o losy galaktyki, w której ogniu wykuwa się nowa armia bohaterów.

Rebel Moon - obsada

W obsadzie Rebel Moon znajdują się również Ed Skrein, Charlie Hunnam, Michiel Huisman, Djimon Hounsou, Doona Bae, Ray Fisher, Cleopatra Coleman, Jena Malone, Fra Fee i Anthony Hopkins.

Rebel Moon - premiera 22 grudnia na platformie Netflix.