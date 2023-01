Rebel Moon - kiedy premiera filmu sci-fi Zacka Snydera? Zobacz pierwsze sceny z widowiska!

fot. Netflix

Rebel Moon to superprodukcja science fiction w reżyserii Zacka Snydera, która oparta jest na jego oryginalnym pomyśle. Pierwotnie wymyślił tę historię po to, by stworzyć ją w uniwersum Gwiezdnych Wojen, ale gdy Lucasfilm nie był zainteresowany, przerobił to na opowieść osadzoną w oryginalnym świecie. Kiedy premiera? 22 grudnia 2023 roku przekonamy się, jak mu wyszło.

Rebel Moon - fragmenty

W wideo zapowiadającym filmy do końca roku w Netflixie możemy zobaczyć pierwsze fragmenty widowiska. Zaczynają się on w 2:04.

Rebel Moon - opis fabuły

Kiedy pokojowo nastawiona kolonia na skraju galaktyki zostaje zaatakowana, młoda kobieta z tajemniczą przeszłością musi poszukać wojowników, którzy pomogą im w kryzysie.

W obsadzie są Sofia Boutella, Djimon Hounsou, Ed Skrein, Michiel Huisman, Bae Doona, Ray Fisher, Charlie Hunnam, Anthony Hopkins (głos robota bojowego imieniem Jimmy), Cary Elwes, Corey Stoll, Jena Malone, Fra Fee, Cleopatra Coleman, Alfonso Herrera, Stuart Martin, Staz Nair, Sky Yang, Rhian Rees, E. Duffy oraz Charlotte Maggi.