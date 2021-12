Rebel Moon - pierwszy szkic koncepcyjny z filmu sci-fi Zacka Snydera. To jego Star Wars

fot. youtube.com/naekranie.pl

Rebel Moon rusza powoli z promocją. Reżyser Zack Snyder opublikował na portalu społecznościowym Vero pierwszy szkic koncepcyjny z filmu science fiction tworzonego dla Netflixa. Dodał w poście, że zdjęcia na planie rozpoczną się za kilka miesięcy, więc praca pre-produkcyjna idzie pełną parą.

Rebel Moon - szkic koncepcyjny

fot. Zack Snyder

Rebel Moon - o czym film?

Kiedy pokojowa kolonia na odległych rubieżach galaktyki jest zagrożona przez tyranicznego regenta imieniem Balisarius, zdesperowani mieszkańcy wysyłają młodą kobietę (Sofia Boutella) z tajemniczą przeszłością, aby odnalazła wojowników z pobliskich planet, którzy pomogą im się bronić.

Rebel Moon to Gwiezdne Wojny Zacka Snydera. Reżyser opracowywał ten pomysł wiele lat temu, gdy prezentował go Lucasfilmowi jako koncept na film osadzony w uniwersum Star Wars. Ostatecznie nie wzięli go, więc Snyder przerobił pomysł na oryginalną historię. Samo uniwersum Rebel Moon opracowywał od lat.

- Ten film reprezentuje moje dorastanie jako fana Akiry Kurosawy i Gwiezdnych Wojen. To moja miłość do sci-fi i wielkiej przygody. Mam nadzieję, że stanie się to wielką serią i uniwersum, które może zostać rozbudowane - powiedział Snyder w rozmowie z THR, gdy ogłoszono projekt.

Rebel Moon - data premiery nie jest znana.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.