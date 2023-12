Rebel Moon - kolejne informacje o wersji reżyserskiej. Jaki będzie złoczyńca?

fot. Netflix

W grudniu 2023 roku na Netflixie swój sukces święci Zack Snyder i jego własne, kosmiczne uniwersum w postaci Rebel Moon - produkcji, która została słabo oceniona przez krytyków, ale względnie polubiona przez część widowni. Fani nadal czekają na premierę drugiej części, czyli Zadającej rany, ale zanim zostaną uraczeni nowym dziełem, dostaną również wersję reżyserską pierwszej części, która ma być "od 40 minut do godziny" dłuższa i zawierać nowe sceny, rozbudowanie wątków, a także pokazywać więcej brutalności na ekranie i seksu.

Ed Skrein, aktor wcielający się w rolę Atticusa Noble'a, antagonisty Dziecka ognia, przyznał w swojej wypowiedzi, że jego postać zostanie znacząco rozbudowana w wersji reżyserskiej, a on nie był w stanie poznać samego siebie w tej roli.

Rebel Moon - Ed Skrein o roli w wersji reżyserskiej

Aktor w następujący sposób wypowiedział się o swojej roli:

Wydaje mi się, że nigdy nie poszedłem tak daleko, wiesz? Zack nie chciał niczego łagodzić, nie pisał tego tak, żeby cokolwiek łagodzić. "Pokażemy wam jak wygląda prawdziwy wróg i nie będziemy tego ugrzeczniać dla TV." Nawet w wersji PG-13 jest to pokazane w brutalny sposób, ale w pełni poznacie Atticusa Noble'a dopiero w wersji dla dorosłych. Myślę, że jeśli komuś się podobały moje role antagonistów w przeszłości, to ta jest na sterydach. Ta jest podkręcona na wyższy poziom.

Z kolei Sofia Boutella, czyli ekranowa Kora, dodała:

W wersji reżyserskiej pojawiają się też nowe elementy dotyczące Noble'a, których tu nie było wcale. Na tym polega piękno wersji Zacka. Są pewne nawiązania do tych elementów w wersji PG-13, ale dopiero jak obejrzycie tą dla dorosłych, to zrozumiecie: "Och, czyli to Skrein miał na myśli." Ale najpierw musicie obejrzeć wersję dla dorosłych, żeby to zrozumieć.

Na koniec Ed Skrein dodał, że był przerażony oglądaniem samego siebie na ekranie w tej roli:

Tak, jestem przerażony. Siedziałem, oglądałem ten film i myślałem: "Nie poznaję tej osoby i nie wydaje się być mną, choć przecież jest taka podobna..."