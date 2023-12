Rebel Moon nie cieszy się dobrymi recenzjami. Scenarzysta reaguje na krytykę

fot. Netflix

Dziecko ognia, pierwsza część widowiska Zacka Snydera, jest już dostępna na Netflix. Niestety, według krytyków nie było to wymarzone rozpoczęcie Rebel Moon. Film otrzymał kiepski wynik na Rotten Tomatoes - zaledwie 24%. Scenarzysta filmu, Kurt Johnstad, skomentował niepochlebne recenzje.

Rebel Moon - co scenarzysta sądzi o złych recenzjach?

Johnstad ujawnił, że nie przywiązuje większej uwagi do opinii krytyków, ponieważ ich recenzje nie świadczą o tym, jak film wypadnie w oczach widzów. Scenarzysta zachęca do obejrzenia filmu, niezależnie od tego, co o nim piszą.

- Ludzie mogą pokochać film i utożsamić się z nim, a myślę, że ten film niesie za sobą silny ładunek emocjonalny oraz przedstawia wrażliwych bohaterów. I oczywiście jest sekwencja, akcja i wizualne walory - film prezentuje się wspaniale. Ale myślę, że jego podstawą są emocje.

Rebel Moon

Rebel Moon - fabuła, kiedy druga część?

Gdy spokojnej kolonii na księżycu leżącym w najdalszym zakątku galaktyki zaczyna zagrażać armia despotycznego regenta Balisariusa, największą nadzieją na przetrwanie mieszkańców staje się żyjąca wśród nich tajemnicza Kora (Sofia Boutella). Mając za zadanie znaleźć wyszkolonych wojowników, którzy staną ramię w ramię z nią do walki z najeźdźcami, Kora zbiera grupkę outsiderów, buntowników, wieśniaków i wojennych sierot z różnych światów, których jednoczy pragnienie zemsty i odkupienia. Gdy losy całego Królestwa ważą się na najbardziej nieprawdopodobnym z księżyców, powstaje nowa armia bohaterów.

Zadająca rany zadebiutuje już 19 kwietnia 2024 roku. Premiera tylko na Netflix.