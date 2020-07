Red Dead Online może otrzymać zawartość na Halloween. Screeny wyciekły do sieci

Rockstar

Jakiś czas temu gracze Red Dead Online rozpoczęli protesty wewnątrz gry. Przebierając się za klaunów chcieli zwrócić uwagę firmy Rockstar na to, że tryb ten potrzebuje kolejnych aktualizacji z nową zawartością. Wygląda na to, że działania te przyniosły oczekiwany skutek - do gry trafiła kolejna profesja, zadania do wykonania i przedmioty do zdobycia, a w planach prawdopodobnie znajdują się już kolejne dodatki i okolicznościowe wydarzenia.

Internauci odnaleźli w plikach gry informacje wskazujące na to, że Red Dead Online doczeka się kolejnej przepustki Outlaw Pass, która ma zadebiutować po 19 października. Nie brak również wzmianek o wydarzeniu, które najprawdopodobniej będzie związane z Halloween. Na fanowskim koncie Rockstar Actu na Twitterze opublikowano screeny, na których widać m.in. maski dla wierzchowców czy maczetę, której styl nawiązuje do kina grozy.

https://twitter.com/Rockstar_Actu/status/1288410436556136448

Oczywiście, jak zwykle w takich sytuacjach, do tych informacji warto podchodzić z dystansem do czasu, aż firma Rockstar zdecyduje się na oficjalne ich potwierdzenie.