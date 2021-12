Red Dead Redemption 2 - Henry Cavill chciałby zobaczyć adaptację gry

fot. Rockstar

Red Dead Redemption 2 to już gra kultowa od studia Rockstar Games, której akcja dzieje się w realiach Dzikiego Zachodu. Henry Cavill jest nie tylko popularnym hollywoodzkim aktorem, ale również zapalonym gamerem, który uwielbia takie tytuły jak Mass Effect czy Wiedźmin 3: Dziki Gon. Nawet krąży anegdota, że Cavill nie odebrał telefonu Zacka Snydera, gdy ten chciał mu zaoferować rolę Supermana, ponieważ grał wtedy w World of Warcraft. W rozmowie z Game Reactor Brytyjczyk został zapytany jakiej gry adaptację chciałby zobaczyć na dużym lub małym ekranie. Cavill stwierdził, że byłoby to właśnie wspomniane Red Dead Redemption 2. Aktor zdradził, że niedawno zaczął grać w tytuł i byłby to idealny materiał na film.

Źródło: Warner Bros.

Dla przypomnienia w innej rozmowie Cavill stwierdził, że chciałby zobaczyć również ekranizację historii z bogatego świata Warcrafta. W 2021 roku również pewne plotki łączyły go z adaptacją serii Mass Effect.

