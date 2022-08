Będzie remake Red Dead Redemption? Aktor zabiera głos w sprawie

źródło: Rockstar

Plotki o odświeżeniu pierwszego Red Dead Redemption krążą po sieci już od wielu miesięcy. Rockstar rzekomo miał się tym zająć, ale podobno z planów zrezygnowano i skupiono się na przyszłych projektach, w tym na kolejnej odsłonie Grand Theft Auto. Gracze nie są zadowoleni z takiej sytuacji i głośno domagają się powrotu na Dziki Zachód i ponownego wcielenia się w Johna Marstona. Jak się okazuje, nie tylko oni tego chcą.

Głos w sprawie zabrał odtwórca roli głównego bohatera, aktor Rob Wiethoff. Nie ma on jednak dobrych informacji do oczekujących na remake, bo z jego słów wynika, że aktualnie nic w tej sprawie się nie dzieje.

Bardzo chciałbym, że to się stało [remake - przyp. red.]. Bardzo chciałbym ponownie z nim pracować. Bez względu na to, czy byłby to remake czy coś zupełnie nowego. Mogę powiedzieć wiele świetnych rzeczy o Rockstar Games. Jeśli go zrobią to byłoby to niesamowite - powiedział Wiethoff podczas internetowego wywiadu na kanale Dan Allen Gaming.