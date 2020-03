Red Notice - film największą inwestycją Netflixa do tej pory? The Rock odpowiada

Red Notice to najnowszy film akcji, w którym w głównych rolach zobaczymy troje gwiazd z pierwszej ligi Hollywood. Są to Dwayne The Rock Johnson, Gal Gadot oraz Ryan Reynolds. Projekt powstanie dla Netflixa. The Rock wrzucił na swojego Instagrama zdjęcie z planu widowiska, na którym towarzyszy mu Ted Serandos, szef Netflixa do spraw treści. Johnson zdradził w poście pod zdjęciem, że Red Notice jest największą inwestycja Netflixa jak do tej pory. Przy okazji podziękował za wsparcie od platformy.

Fabuła filmu skupia się na agencie Interpolu, który ma za zadanie schwytać nieuchwytną złodziejkę dzieł sztuki. Według twórców projekt ma potencjał na stanie się dochodową franczyzą. Reżyserem i autorem scenariusza produkcji jest Rawson Marshall Thurber. Johnson wcieli się we wspomnianego agenta Interpolu, Gal Gadot w najlepszą na świecie złodziejkę dzieł sztuki, a Ryan Reynolds w najlepszego na świecie oszusta. Dla przypomnienia 2 marca odwołano zdjęcia do projektu we Włoszech z powodu koronawirusa. Obecnie Netflix szuka miejsca zastępczego.