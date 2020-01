Red Notice - zdjęcia do filmu akcji Netflixa rozpoczęte. The Rock, Gadot i Reynolds w obsadzie

Red Notice to film akcji, do którego prawa po wielkiej batalii nabył Netflix. Dla przypomnienia jeszcze do niedawna widowisko miało przygotować Universal Pictures, ale w związku z niedopełnieniem pewnych punktów umowy scenariusz produkcji został przedstawiony streamingowemu gigantowi. Gwiazda produkcji, Dwayne Johnson, zamieścił w sieci zdjęcie informujące o początku zdjęć do projektu. Jest ono dostępne poniżej.

Fabuła filmu skupia się na agencie Interpolu, który ma za zadanie schwytać nieuchwytną złodziejkę dzieł sztuki. Według twórców projekt ma potencjał na stanie się dochodową franczyzą. Reżyserem i autorem scenariusza produkcji jest Rawson Marshall Thurber. Johnson wcieli się we wspomnianego agenta Interpolu, Gal Gadot w najlepszą na świecie złodziejkę dzieł sztuki, a Ryan Reynolds w najlepszego na świecie oszusta.

Red Notice - premiera filmu na platformie Netflix w 2021 roku.