Red One - J.K. Simmons jako Święty Mikołaj. Jest zdjęcie z widowiska Dwayne'a Johnsona

Fot. Materiały prasowe

Dwayne Johnson gra główną rolę w świątecznej superprodukcji pełnej akcji pod tytułem Red One. Film jest obecnie kręcony w Bostonie, a jedną z ról gra J.K. Simmons. Zdobywca Oscara wciela się w Świętego Mikołaja, a dzięki zdjęciom opublikowanym przez Johnsona może zobaczyć, jak się w tej kreacji prezentuje.

Red One - zdjęcia

Red One

Po publikacji zdjęcia Świętego Mikołaja w sieci pojawiły się teorie, że Dwayne Johnson gra jego syna. Na ten moment jednak wszystko jest trzymane w tajemnicy i kompletnie nie wiadomo, o czym ta produkcja ma opowiadać. Bonnie Hunt wciela się w panią Mikołajową.

Sam Dwayne Johnson zapowiada, że Red One będzie mieć ogromny rozmach, a świąteczna historia będzie rozgrywać się w wielu miejscach globu. Obiecuje też, że ten świąteczny film będzie czymś zupełnie innym, niż produkcje tego gatunku. Red One ma duży budżet i jest tworzony dla Amazon Prime Video. Za kamerą stoi Jake Kasdan, który pracował z Johnsonem przy serii Jumanji. Plan jest taki, by stworzyć z tego nową serię.

W obsadzie są także Chris Evans, Lucy Liu, Kiernan Shipka, Kristofer Hivju, Nick Kroll, Mary Elizabeth Ellis oraz Wesley Kimmel. Johnson. Za scenariusz odpowiada Chris Morgan, znany z serii Szybcy i Wściekli.

Red One - premiera w 2023 roku w Prime Video.