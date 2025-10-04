Prime Video stawia na Ballard. Serial z Maggie Q dostał zamówienie na 2. sezon

fot. materiały prasowe

Reklama

Niepotwierdzona dotąd informacja o kontynuacji, pojawiła się raptem 3 miesiące po wyjściu 1. sezonu serialu, składającego się na 10 odcinków z Maggie Q obsadzonej w roli głównej. Pierwszy sezon wypuszczony został 9 lipca w formie tak zwanego Binge Dropu - wszystkie odcinki publikowane w tym samym momencie na platformie streamingowej.

Serial spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem krytyków (100% na Rotten Tomatoes) i szybko zdobył popularność wśród widzów. Od premiery 9 lipca do końca miesiąca Amerykanie spędzili przy nim łącznie ponad 2,5 miliarda minut. Ballard przez kilka tygodni utrzymywał się też w zestawieniu najchętniej oglądanych produkcji streamingowych Nielsena – w tygodniu 21 lipca zajął czwarte miejsce z wynikiem 619 milionów minut oglądania.

Kryminalny Serial Telewizyjny - O czym jest Ballard?

Ballard to produkcja stworzona na podstawie powieści Michaela Connelly'ego z cyklu Renee Ballard - czyli policyjnej detektyw LAPD, która pojawia się w książkach takich jak The Late Show (2017) czy Ciemną Nocą (2018)

Główna bohaterka serialu Ballard, kieruje nową jednostką przy LAPD - zajmującą się starymi, nierozwiązanymi sprawami kryminalnymi.