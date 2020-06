Rekrut: sezon 3 - romans Chen i Bradforda? Twórca odpowiada na pytanie

fot. ABC

Podczas emisji 2. sezonu serialu Rekrut Lucy Chen i Tim Bradford znacząco się do siebie zbliżyli. To wywołało spekulacje, że twórcy planują docelowo romans tych bohaterów. Wielu fanów ze Stanów Zjednoczonych nawet by tego chciała.

O to też został zapytany Alexi Hawley, twórca i showrunner serialu. Przyznaje, że jest pomiędzy nimi pewna intymność, ale uważa, że przekraczanie granicy i pójście w stronę romansu byłoby hipokryzją z ich strony. Jego zdaniem czegoś takiego nie biorą pod uwagę.

Tak tłumaczy swoje przemyślenia:

- Tim nigdy nie przekroczyłby tej granicy. Ona jest jego rekrutką i nigdy nie brałby pod uwagę czegoś więcej. Jestem świadomy, że fani by tego chcieli i doceniam pasję wobec serialu, ale to zbyt duża granica do przekroczenia dla oficera trenującego i jego padawanki - wyjaśnia nawiązując do Gwiezdnych Wojen.

Innymi słowy nie mamy oczekiwać, że ich bliskość, jakiś rodzaj przyjaźni, przerodzi się w romans. Twórcy nie biorą tego pod uwagę i oczekiwania fanów tego nie zmienią.

Zamówiono 3. sezon serialu Rekrut, ale przez blokadę na planach filmowych na razie nie wiadomo, kiedy może on zostać zrealizowany.