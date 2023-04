Rekrut, The Good Doctor i Will Trend - będą nowe sezony.

fot. materiały prasowe

Serial telewizji ABC pod tytułem Rekrut nadal cieszy się niesłabnącą popularnością. Dlatego też oficjalnie ogłoszono, że powstanie 6. sezon. Dzięki temu popularny serial dobije do 100 odcinków. Dobre wyniki oglądalności zapewniły o tym, że zamówienie stało się formalnością.

Will Trent - będzie 2. sezon

Will Trent to serial kryminalny również produkowany przez ABC. Oficjalnie ogłoszono 2. sezon. W Polsce jest on dostępny na platformie Disney+.

ABC ogłosiło też, że powstanie 7. sezon popularnego The Good Doctor. Powodem jest oczywiście kapitalna oglądalność, która pozwala nadal zarabiać na tym tytule dobre pieniądze.

Na koniec zła wiadomość od Apple TV+. Nowość w postaci serialu Dear Edward została skasowana po pierwszym sezonie. Nie osiągnięto satysfakcjonującej popularności.