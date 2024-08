Jeden z głównych bohaterów Rekruta odchodzi z serialu. Nie zobaczymy go w 7. sezonie

fot. materiały prasowe

Fani serialu Rekrut będą zawiedzeni, bo w siódmym sezonie nie zobaczymy na ekranie Tru Valentino w roli Aarona Thorsena. Jak donosi TVLine, aktor został usunięty z obsady ze skutkiem natychmiastowym, ale żadnych powodów tak nagłej decyzji nie ujawniono. Obecność aktorów na San Diego Comic-Con w lipcu to sugerowała, bo był jedynym nieobecnym, więc sama decyzja musiała zostać podjęta dużo wcześniej. Najpewniej w pierwszym odcinku fabularnie wyjaśnią widzom, co się stało z jego postacią.

Rekrut - zmiany w obsadzie

Nie jest to jedyna taka dziwna sytuacja z odejściem aktora. Po pierwszym sezonie Afton Williamson, która grała Talię, także opuściła obsadę. Aktorka zarzucała twórcom rasizm i nękanie. Niezależne śledztwo stwierdziło, że nic takiego nie miało miejsca. Potem Titus Makin Jr. odszedł po trzecim sezonie, bo uznał, że po tragediach, gdy policjanci zabili George Floyda i inne czarnoskóre osoby, nie czuł się komfortowo grając gliniarza.

Valentino dołączył do Rekruta w czwartym sezonie, a w piątym był już w stałej obsadzie serialu i tak jego rola była kontynuowana również w szóstym.

Ujawniono nowe postacie, które pojawią się w nadchodzących odcinkach. Eric Augustine (All American) zagra Milesa, który jest początkującym policjantem z Teksasu. Po przenosinach do Los Angles będzie rekrutem. Poza tym pojawi się Patrick Keleher, który zagra Setha. Wydaje się on idealnym policjantem, ale szybkie i stanowcze podejmowane decyzji, które jest tutaj wymagane, przychodzi mu z trudem.

Siódmy sezon Rekruta pojawi się w 2025 roku.