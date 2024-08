Borderlands to jeden z najgorszych filmów roku. Są recenzje krytyków

fot. materiały prasowe

Wydawałoby się, że Borderlands ma wszystko, by być kolejną adaptacją gry, która sobie poradzi w ostatnich latach. Świetna obsada, zachowanie klimatu z gier, wysoki budżet. To jednak nie wystarczyło, żeby zadowolić krytyków. Pierwsze opinie już były złe, ale recenzje są wręcz katastrofalne. Borderlands Eli Rotha ma w tej chwili 6% pozytywnych opinii w serwisie Rotten Tomatoes od krytyków ze średnią oceną 3.2/10. Lepiej wypada ocena publiczności, która wskazuje na 50%.

Borderlands - co mówią recenzje?

Podróbka Strażników Galaktyki

To zarzut, który padał jeszcze przy zwiastunach. Okazuje się jak najbardziej zasadny po obejrzeniu całości:

Christopher Lloyd, The Film Yap:

To podróbka Strażników Galaktyki, ale osadzona na pustkowiach i pozbawiona duszy, humoru oraz kreatywności.

Jake Kleinman, Inverse:

W dobie wydmuszek CGI, Borderlands dostaje punkty za stworzenie kolorowego świata post-apo. Szkoda, że to się składa na podróbę Strażników Galaktyki, ale z gorszymi żartami.

Dan Jolin, Empire Magazine:

Borderlands bardzo chce być nowymi Strażnikami Galaktyki, ale nawet się do niech nie zbliża.

Chris Bumbray, JoBlo's Movie Network:

Borderlands jest dla Strażników Galaktyki i Mad Max: Na drodze gniewu tym, czym Dziecko słońca jest dla Mad Maxa 2.

Obsada

Mimo sporego talentu aktorskiego drzemiącego w członkach obsady, tylko Cate Blanchett jest w stanie się wyróżnić swoim warsztatem. To ona dźwiga na barkach całą produkcję, ale dla większości to nadal za mało, żeby móc spojrzeć na to dzieło przychylnym okiem. Aktorka dwoi się i troi, ale nikt w obsadzie jej nie pomaga. Pada nawet określenie w jednej z recenzji, że Claptrap, któremu głosu użycza Jack Black, to: "najgorsza kosmiczna postać od czasów Jar Jar Binksa."

Podsumowanie ogólne

Film nie prezentuje się aż tak bardzo źle. Wizualnie jest całkiem kreatywny, kolorowy. Widać wysoki budżet, który przeznaczono na tę produkcję. Wszystko inne jest niestety zaprzepaszczone. Fabuła jest nieciekawa, postaci nie mają ze sobą chemii ani interesujących charakterów. Fani gier odnajdą kilka mrugnięć okiem do nich, ale poza tym nie będą zadowoleni. Film jest po prostu nudny. Sceny akcji są źle nakręcone. W różnych recenzjach padają porównania do innych filmów. Jedna z nich twierdzi, że: "nawet AI uznałoby to za plagiat." Co gorsza - film Eli Rotha nie jest nawet tak zły, że aż dobry. Jest po prostu zły, nieciekawy i obojętny widzowi po obejrzeniu.

Shakyl Lambert, CGMagazine:

To wygląda jak celebryci uczestniczący w escape roomie w tematyce Borderlands niż w normalnym filmie.

Vicky Jessop, London Evening Standard:

Czy Borderlands to najgorszy film roku? Na pewno może startować w konkursie. Jest śmiesznie zły, że sprawia, iż czujemy się katapultowani do czasów, gdy adaptacje gier wideo było synonimiczne z przeciętnością.

Clarisse Loughrey, Independent (UK):

Przeciągnął nas w czasie do momentu, w którym studia robiły tego typu adaptacje z gracją godną pijanego człowieka próbującego zamówić nuggetsa o 3 nad ranem.