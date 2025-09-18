placeholder
Remake Assassin's Creed IV: Black Flag z elementami RPG? Nowe informacje o nieujawnionej grze

Remake Assassin's Creed IV: Black Flag nie został jeszcze nawet oficjalnie zapowiedziany, a mimo tego o grze już teraz wiemy całkiem sporo. Nowymi, interesującymi informacjami podzielił się francuski Jeux Vidéo Magazine​.
Paweł Krzystyniak
Assassin's Creed IV: Black Flag assassin's creed
Assassin's Creed IV: Black Flag fot. Ubisoft
Od dłuższego czasu w sieci pojawiają się nieoficjalne informacje sugerujące, że w produkcji znajduje się remake Assassin's Creed IV: Black Flag z 2013 roku. Kolejne doniesienia przedstawił francuski Jeux Vidéo Magazine, którego źródła miały przekazać, że premiera planowana jest na marzec 2026 roku. Termin ten podobno nie jest jednak stuprocentowo pewny, bo przed twórcami wciąż pozostaje sporo pracy. 

Ubisoft groził pozwem aktorowi głosowemu? Poszło o remake Assassin’s Creed IV: Black Flag

Za remake Assassin’s Creed IV: Black Flag odpowiadać ma studio Ubisoft Singapore, wspierane przez zespoły Ubisoft Bordeaux i Ubisoft Belgrade. Według ustaleń magazynu z gry mają zniknąć segmenty osadzone we współczesności, a ich miejsce zajmie dodatkowa zawartość rozgrywająca się w erze piratów – w tym wycięty z oryginalnej wersji wątek związany z postacią angielskiej piratki Mary Read. Całość ma być dłuższa od pierwowzoru o kilka godzin.

Jeux Vidéo Magazine informuje również, że w remake’u mają pojawić się mechaniki RPG znane z nowszych odsłon serii Assassin’s Creed – takie jak rozbudowany system ekwipunku czy bronie i wyposażenie ze statystykami wpływającymi na siłę postaci. Zniknąć mają natomiast ekrany ładowania, co uczyni eksplorację bardziej płynną

Źródło: videogameschronicle.com

Assassin's Creed IV: Black Flag assassin's creed
