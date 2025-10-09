Czarnoskóry był niewolnik kolejnym skrytobójcą? Ubisoft miał pracować nad nowym Assassin's Creed
Według nieoficjalnych informacji, na początku tego roku anulowano projekt gry z serii Assassin’s Creed, w którym głównym bohaterem miał być czarnoskóry były niewolnik.
Tytuł ten miał zabrać graczy z powrotem do Ameryki Północnej, a jego akcja osadzona by była w okresie Rekonstrukcji po wojnie secesyjnej, w latach 60. XIX wieku. Informacje ujawnił Stephen Totilo z GameFile, który powołuje się na swoje źródła w Ubisofcie. Firma w żaden sposób się do tego nie odniosła.
Z informacji, jakie ujawnił, wynika, że w grze mielibyśmy wcielić się w postać czarnoskórego skrytobójcy, byłego niewolnika. Jedną z grup, z jaką nasz asasyn miałby się spotkać w grze, miała być okryta złą sławą organizacja Ku Klux Klan. Niestety, nic z tego nie będzie miało miejsca, bo gra została skasowana.
Źródła wskazują, że decyzja o wstrzymaniu prac rozwojowych nadeszła z centrali firmy w Paryżu, a podano dwa główne powody anulowania projektu. Pierwszym powodem jest negatywna reakcja, jaką studio otrzymało w związku z postacią Yasuke. Yasuke to historyczna, czarnoskóra postać, która stała się służącym japońskiego daimyō Nobunagi Ody. Jest on jednym z dwóch protagonistów wydanej w tym roku gry Assassin's Creed Shadows.
Drugi powód jest związany z rosnącym napięciem politycznym w Stanach Zjednoczonych. Studio uznało, że poruszanie tak drażliwego tematu historycznego w obecnym klimacie politycznym USA wiązałoby się ze zbyt dużym ryzykiem.
Źródło: GameFile
