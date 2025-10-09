Czarnoskóry był niewolnik kolejnym skrytobójcą? Ubisoft miał pracować nad nowym Assassin's Creed

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Ubisoft

Tytuł ten miał zabrać graczy z powrotem do Ameryki Północnej, a jego akcja osadzona by była w okresie Rekonstrukcji po wojnie secesyjnej, w latach 60. XIX wieku. Informacje ujawnił Stephen Totilo z GameFile, który powołuje się na swoje źródła w Ubisofcie. Firma w żaden sposób się do tego nie odniosła.

Z informacji, jakie ujawnił, wynika, że w grze mielibyśmy wcielić się w postać czarnoskórego skrytobójcy, byłego niewolnika. Jedną z grup, z jaką nasz asasyn miałby się spotkać w grze, miała być okryta złą sławą organizacja Ku Klux Klan. Niestety, nic z tego nie będzie miało miejsca, bo gra została skasowana.

Źródła wskazują, że decyzja o wstrzymaniu prac rozwojowych nadeszła z centrali firmy w Paryżu, a podano dwa główne powody anulowania projektu. Pierwszym powodem jest negatywna reakcja, jaką studio otrzymało w związku z postacią Yasuke. Yasuke to historyczna, czarnoskóra postać, która stała się służącym japońskiego daimyō Nobunagi Ody. Jest on jednym z dwóch protagonistów wydanej w tym roku gry Assassin's Creed Shadows.

Drugi powód jest związany z rosnącym napięciem politycznym w Stanach Zjednoczonych. Studio uznało, że poruszanie tak drażliwego tematu historycznego w obecnym klimacie politycznym USA wiązałoby się ze zbyt dużym ryzykiem.